"16 éve hiába hívnálak" - szívszorító sorokkal emlékszik édesanyjára Liptai Claudia

Május első vasárnapján az anyukákat, nagymamákat, dédnagymamákat ünnepeljük. Nem csak élőket, de holtakat is, hiszen az idő múltával természetes sajnos, hogy elvesztjük a szeretteinket. Liptai Claudia is már csak lélekben tud ünnepelni bő másfél évtizede elveszített édesanyjával.

16 éve hiába hívnálak, hiába kopognék, hiába várnálak. De mégis kristálytisztán érzem az illatod, az ölelésed, hallom a hangod. Nincs nap, hogy ne tudnék ezer dolgot elmesélni, megmutatni, tanácsot kérni. Amikor kislány voltam, azt hittem, az én anyukám örökké él. Amikor 16 éve elmentél, megszűnt az az állapot, ami a legkegyeltebb a világon. Gyereknek lenni

- kezdte őszinte vallomását legújabb bejegyzésében a műsorvezető, aki szívszorító szavai mellé egy videós, képes összeállítást is megosztott néhai édesanyjáról:

Kevés tárgyat őriztem meg tőled, mert eleinte nagyon fájt rájuk néznem. Aztán rájöttem, másoknál új “életet” kezdhetnek. A pénztárcád az egyik. Csillogó rózsaszín, és még mindig őrzi az illatod. És persze benne képek olyan régimódiasan, rólam, Pankáról. Fáj, hogy nekem már nem lehetsz, de az még jobban, hogy nem ismerhetted meg Marcit, aki őrülten hasonlít rád, és nem láthatod az imádott Pankádat felnőni. De velem vagy örökre. A döntéseimben, a könnyeimben, a jókedvemben. Köszönöm, hogy te vagy az anyukám!

- zárta sorait.

