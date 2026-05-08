Lángokban áll Csernobil: tűzvész tombol a tiltott zónában

Hatalmas, 1100 hektáros tűzvész tombol Csernobil tiltott zónájában. A tűzvészhelyzeti szolgálatok jelentése szerint rendkívül nehéz megfékezni a lángokat, mivel az ukrán tűzoltók a taposóaknák veszélyével szembesülnek a régióban.
A terjedő tűz hatalmas vészhelyzeti reagálást váltott ki, az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat egységei, speciális felszereléssel rendelkező erők és más szolgálatok munkatársai is részt vettek a lángok eloltásában.
Az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat (SES) jelentése szerint az erős széllökések miatt a tűz gyorsan terjed a régióban. Az SES közölte: „A tilalmi zónában folyamatban vannak a nagyszabású erdőtűz eloltására irányuló erőfeszítések.”
„Az erős széllökések miatt a tűz gyorsan terjed a területen, és az erdő újabb részeit borítja be. A tűz által érintett terület becsült nagysága már meghaladja az 1100 hektárt” – jelenti a Mirror.
„A helyzetet bonyolítja a száraz időjárás, az erős szél és bizonyos területeken a taposóaknák veszélye, ami jelentősen korlátozza a tűzoltási műveletek végrehajtásának lehetőségét. Különösen egyes erdőrészleteken szüneteltették ideiglenesen a munkálatokat a robbanószerkezetek veszélye miatt.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.