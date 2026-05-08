Lángokban áll Csernobil: tűzvész tombol a tiltott zónában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 16:43
Több mint 1100 hektárnyi területen tombol tűz Csernobil lezárt övezetében – közölte az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat (SES).

Hatalmas, 1100 hektáros tűzvész tombol Csernobil tiltott zónájában. A tűzvészhelyzeti szolgálatok jelentése szerint rendkívül nehéz megfékezni a lángokat, mivel az ukrán tűzoltók a taposóaknák veszélyével szembesülnek a régióban.

Tűz Csernobil tiltott zónájában - Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A terjedő tűz hatalmas vészhelyzeti reagálást váltott ki, az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat egységei, speciális felszereléssel rendelkező erők és más szolgálatok munkatársai is részt vettek a lángok eloltásában.

Az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat (SES) jelentése szerint az erős széllökések miatt a tűz gyorsan terjed a régióban. Az SES közölte: „A tilalmi zónában folyamatban vannak a nagyszabású erdőtűz eloltására irányuló erőfeszítések.”

„Az erős széllökések miatt a tűz gyorsan terjed a területen, és az erdő újabb részeit borítja be. A tűz által érintett terület becsült nagysága már meghaladja az 1100 hektárt” – jelenti a Mirror.

„A helyzetet bonyolítja a száraz időjárás, az erős szél és bizonyos területeken a taposóaknák veszélye, ami jelentősen korlátozza a tűzoltási műveletek végrehajtásának lehetőségét. Különösen egyes erdőrészleteken szüneteltették ideiglenesen a munkálatokat a robbanószerkezetek veszélye miatt.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
