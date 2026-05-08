Maró lúg, sikolyok és fájdalom – íme a Vöröskereszt 5 legdurvább mentőakciója

A Vöröskereszt 163 éve nyújt pártatlan segítséget a háborúk és katasztrófák sújtotta területeken.

Önkénteseik a bajbajutottak megmentői, akik ott voltak atomkatasztrófák és éhínségek idején, az életüket kockáztatva.

A magyarokról sem feledkeznek meg: 1956-ban és hazánk egyik legszörnyűbb ipari tragédiájakor is velünk voltak.

A Vöröskereszt tagjai önzetlen életmentők, akikhez a világ bármikor fordulhat. Háborúk, katasztrófák – jöhet bármi, a humanitárius szervezet Supermanjei azonnal ott teremnek. Ma, május 8-a a Vöröskereszt Világnapja, amelynek alkalmából csokorba szedtük a szervezet 5 legdurvább mentőakcióját.

Több mint 160 éve segíti a Vöröskereszt az embereket Fotó: Vael Hamzeh / MTI

Hol alakult meg a Vöröskereszt?

A Vöröskereszt 1863. február 17-én alakult Svájcban. Genf városában öt férfi óriási célt tűzött ki maga elé: egy olyan szervezet születését akarták, amely a háborúk sebesültjeit nemzetiségüktől függetlenül és pártatlanul segítik. Az „Ötök Bizottságának” álma valóra vált, ám akkor még nem sejtették, hogy a történelem viharaiban az egyik legnagyobb humanitárius védernyővé válnak. A szervezet azóta is, több mint 163 éve létezik, újabb és újabb hősöket nevel, akik máig segítik a háborúk, forradalmak és katasztrófák területén bajba jutott családokat, sérült katonákat. A Vöröskereszt Világnapja alkalmából alább mutatjuk az 5 legmegrázóbb akciójukat.

A vérmező sokkoló látványa

Negyvenezer sebesült üvöltött a fájdalomtól a tűző napon 1859-ben a solferóni csata után, amit Henry Dunant, egy svájci üzletember III. Napóleonhoz tartva a saját szemével látott. Egy humanitárius katasztrófa képe tárult elé, ami tettre késztette.

Tutti fratelli! (Mindannyian testvérek!)

– kiáltással fordult a helyi asszonyok felé, hogy lássák el az ellenséges katonákat is. Az akkor tapasztaltak akkora hatással voltak rá, hogy később az öt alapító egyik tagja lett, és közbenjárására megszületett a Vöröskereszt.

Hirosima angyalai

A II. világháború végén, 1945-ben mindenki megismerte az atomfegyver borzalmát. Az amerikaiak a japán Hirosimában és Nagaszakiban is lesújtottak vele. Dr. Marcel Junod az első külföldi orvosként merészkedett be a porig égetett Hirosimába. Az áldozatok menekültek a láthatatlan sugárzás elől, miközben ő 15 tonna gyógyszerrel vágott át a romokon. Az életmentés hajtotta, eközben sem védőruhát, sem maszkot nem viselt. A világon elsőként ő jegyezte fel a történelem legsötétebb órájának borzalmait, a sugárbetegség tüneteit, amelyekről akkor senki sem mert beszélni.