Maró lúg, sikolyok és fájdalom – íme a Vöröskereszt 5 legdurvább mentőakciója

A Vöröskereszt tagjai önzetlen életmentők, akikhez a világ bármikor fordulhat. Háborúk, katasztrófák – jöhet bármi, a humanitárius szervezet Supermanjei azonnal ott teremnek. Ma, május 8-a a Vöröskereszt Világnapja, amelynek alkalmából csokorba szedtük a szervezet 5 legdurvább mentőakcióját.
A Vöröskereszt 1863. február 17-én alakult Svájcban. Genf városában öt férfi óriási célt tűzött ki maga elé: egy olyan szervezet születését akarták, amely a háborúk sebesültjeit nemzetiségüktől függetlenül és pártatlanul segítik. Az „Ötök Bizottságának” álma valóra vált, ám akkor még nem sejtették, hogy a történelem viharaiban az egyik legnagyobb humanitárius védernyővé válnak. A szervezet azóta is, több mint 163 éve létezik, újabb és újabb hősöket nevel, akik máig segítik a háborúk, forradalmak és katasztrófák területén bajba jutott családokat, sérült katonákat. A Vöröskereszt Világnapja alkalmából alább mutatjuk az 5 legmegrázóbb akciójukat.
Negyvenezer sebesült üvöltött a fájdalomtól a tűző napon 1859-ben a solferóni csata után, amit Henry Dunant, egy svájci üzletember III. Napóleonhoz tartva a saját szemével látott. Egy humanitárius katasztrófa képe tárult elé, ami tettre késztette.
Tutti fratelli! (Mindannyian testvérek!)
– kiáltással fordult a helyi asszonyok felé, hogy lássák el az ellenséges katonákat is. Az akkor tapasztaltak akkora hatással voltak rá, hogy később az öt alapító egyik tagja lett, és közbenjárására megszületett a Vöröskereszt.
A II. világháború végén, 1945-ben mindenki megismerte az atomfegyver borzalmát. Az amerikaiak a japán Hirosimában és Nagaszakiban is lesújtottak vele. Dr. Marcel Junod az első külföldi orvosként merészkedett be a porig égetett Hirosimába. Az áldozatok menekültek a láthatatlan sugárzás elől, miközben ő 15 tonna gyógyszerrel vágott át a romokon. Az életmentés hajtotta, eközben sem védőruhát, sem maszkot nem viselt. A világon elsőként ő jegyezte fel a történelem legsötétebb órájának borzalmait, a sugárbetegség tüneteit, amelyekről akkor senki sem mert beszélni.
A Vöröskereszt hősei a magyarokat sem hagyták cserben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a Magyar Vöröskereszt tagjai átverekedték magukat Budapest utcáin, a szovjet tankokon, és teherautóikkal annyi vérplazmát és élelmet szállítottak, amennyit csak tudtak.
– Nem volt rajtunk páncél, csak egy fehér karszalag. Sokan azt mondták, az megvédi őket a golyóktól, de a valóságban csak a hitünkben bíztunk, hogy beérünk a sebesültekkel a kórházba, mielőtt még elvéreznének a platón – emlékezett vissza később az egyik akkori önkéntes ápoló.
Ép ésszel felfoghatatlan, hogy az 1960-as évek végén milyen hatalmas éhínség pusztított Nigériában. A Vöröskereszt pilótái ekkor is jelesre vizsgáztak: véghez vitték a történelem legveszélyesebb légi mentését. Teljes sötétben, éjszaka szálltak le, miközben az ellenséges vadászgépek az életükre törtek. Orosz rulett volt minden egyes leszállás, de több millió gyerek köszönheti nekik az életét.
Mi magyarok sosem felejtjük el 2010. október 4-ét, amikor bekövetkezett hazánk egyik legsúlyosabb tragédiája, az ajkai vörösiszap-katasztrófa. A timföldgyár tározója átszakadt, és pillanatok alatt több méter magas vörösiszap zúdult a védtelen környékbeliekre. A maró lúg csontig égette az áldozatokat. A Magyar Vöröskereszt hősei az első percektől ott voltak, hogy ellássák az égési sérülteket.
A Vöröskereszt Világnapja tehát nem csak egy dátum a naptárban: az egyik legnagyobb ünnep, amikor a hősökre koccinthatunk.
