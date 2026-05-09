Nincsenek szava: Gyermeke szeme láttára fulladt meg a hat gyermekes édesanya

Megfulladt egy édesanya a saját gyermeke előtt miután sziklák közé esett, ahova a feje is beszorult. Lánya segítségért kiabált, a járókelők mindent megtettek annak érdekében, hogy kiszabadítsák a beszorult édesanyát, akinek az életét már nem tudták megmenteni.

Megrázó balesetben vesztette életét egy 32 éves édesanya, aki fejjel előre beszorult egy tengerparti védősziklák közé, miközben a dagály egyre erősödött. Saffron Cole-Nottage lányával és kutyájával sétált, amikor bekövetkezett a tragédia. Az incidens a brit Lowestoftban történt.

A bíróságon elhangzott, hogy Saffron egy ösvényen botlott meg, ezt követően a sziklák közé esett. Teste beszorult a sziklák közé, a lábai pedig kifelé álltak. Lánya kétségbeesetten segítségért kiabált, a járókelők azonnal a segítségére siettek. Két férfi és egy fiatal lány 15 percen keresztül küzdöttek azért, hogy kiszabadítsák a beszorult édesanyát, aki végig könyörgött:

Segítsetek kijutni.

Késve értesítették a tűzoltókat

Az egyik járókelő hívta a mentőket, és arra kérte őket, hogy siessenek, mert attól fél, hogy a nő megfog fulladni az emelkedő vízszint miatt. A beszámolók alapján a mentők késve érkeztek a helyszínre: a segélyhívást helyi idő szerint 19 óra 52 perckor adták le, a tűzoltókat csak 20 óra 10 perckor értesítették. A kiérkezéskor azonnal a nő segítségére siettek, kiszabadították, de addigra már nem élt.

Az egyik szemtanú így emlékezett vissza a balesetre: „A korláton átnézve egy lányt láttam, aki az anyjáért kiabált. Leszaladtam, és a telefonom fényével kerestem, hol lehet – akkor vettem észre a sziklák közül kilógó lábakat.” Mint mondja, hiába tettek meg mindent annak érdekében, hogy kiszabadítsák, az édesanya egy idő után már nem reagált. „Olyan volt, mintha örök időkig próbálkoztunk volna, de nem tudtuk kiszabadítani.”

A mentésben segédkező fiatal lány elmondta, hogy az elején észre sem vették az emelkedő vízszintet:

„Csak azt láttuk, hogy segítséget kér és pánikol. Mindenki mindent megtett, de végül nem sikerült megmenteni. Úgy érzem, ha hamarabb érkezik segítség, talán sikerülhetett volna.

Hat gyermek maradt édesanya nélkül

A vizsgálat során kiderült, hogy az édesanya alkoholt fogyasztott a baleset előtt, vérében ugyanis a megengedett határérték felett mérték az alkoholszintet. A halál oka fulladás volt.