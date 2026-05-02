Nem válogatott a csörögi tolvaj: A rollertől az autóig mindent vitt a 18 éves fiatal

A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg lopássorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Mikor közelebb ment, észrevette, hogy az indítókulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Ráállt, és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte a kétkerekűt. Másnap folytatta, amit elkezdett. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét lopta el. És itt még nem ért véget tevékenysége.

Amit csak tudott, mert mozdítható volt, ellopott

A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott, azonban ekkor már emelte a tétet. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Az elcsaklizott járművel ekkor azonban nem utazhatott sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutásgátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről.

Hiába, az elmúlt napok eseményei sem akadályozták meg abban, hogy folytassa sorozatát. Április 17-én hajnalban Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba. A járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indítókulcsa is benne volt. Így nem volt nehéz meglovasítani azt.

A helyi rendőrök a járművet a délelőtti órákban Csörögön találták meg, majd nem sokkal később érkezett az információ az egyenruhásokhoz, hogy a település egyik utcáján látták a fiatal férfit is. A járőrök azonnal a helyszínre siettek, de mikor B. Attila észrevette őket, menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszéd ház udvarába is átjutott, de ott a hajszának vége lett, a rendőrök elfogták. Előállították a Váci Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki lopás és jármű önkényes elvétele miatt. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt

- írja a police.hu.