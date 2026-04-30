Lebukott a csokitolvaj: dulakodás után menekült az édességekkel

Egy édesség miatt indult lopás erőszakba torkollott egy erdőtelki üzletben, ahol egy férfi több mint húsz csokoládét próbált ellopni, majd menekülés közben fellökte a bolt dolgozóját. A csokitolvaj nem jutott messzire.

Több tízezer forint értékben lopott a csokitolvaj.

Menekült a csokitolvaj

Az eset februárban történt. A férfi egy helyi boltban vásárolt, és a biztonsági kamera felvételei szerint több mint húsz csokit rejtett a kabátja zsebébe, miközben más termékeket a kasszánál szabályosan kifizetésre előkészített. A bolt vezetője a kamerán keresztül észlelte a történteket, ezért a kasszánál felszólította a férfit, hogy a zsebébe rejtett csokoládékat is tegye ki. A helyzet ekkor elfajult: amikor a pénztáros a kabátja felé nyúlt, a férfi ellökte őt és rövid dulakodás alakult ki közöttük.

A támadó ezután a zsákmánnyal együtt elmenekült a boltból. Az ellopott csokoládék értéke közel 20 ezer forint volt. A rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit. A helyiek szerint korábban több üzletből is lophatott a környéken. Az ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat ellene. Indítványuk szerint beismerés esetén három év hat hónap szabadságvesztést és négy év közügyektől eltiltást kérnek vele szemben, derül ki a Tények riportjából.