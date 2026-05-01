Vigyázz a pénztárcádra – Ezekben a városokban egy pillanat alatt kirabolnak

A Radical Storage csomagmegőrző szolgáltató átfogó elemzése során több mint 13 000 olyan Google-véleményt vizsgált meg, amelyekben a turisták lopásokról számoltak be a 2024 októbere és 2025 novembere közötti időszakban. Az adatok alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a legnépszerűbb európai és tengerentúli úti célok egyben a bűnözők kedvenc vadászterületei is, ahol a zsebtolvajlás mindennapos problémának számít. A statisztikák szerint a negatív ranglistát Párizs és Róma vezeti, de az egzotikus ázsiai metropoliszok és az amerikai vidámparkok környéke sem marad el mögöttük a bűncselekmények számát tekintve.

A zsebtolvajlás a nagy, zsúfolt turisztikai gócpontok egyik legnagyobb biztonsági kihívása.

A legveszélyesebb városok listáját Párizs és Róma vezeti, ahol a tömegben másodpercek alatt eltűnhetnek az értékek

A tolvajok leggyakrabban figyelemeltereléssel, például karkötőfonással vagy ál-adománygyűjtéssel dolgoznak a látványosságoknál.

A megelőzés kulcsa a fokozott éberség, a táskák szoros tartása és a hivatalos biztonsági figyelmeztetések előzetes átböngészése.

Melyek Európa és a világ legveszélyesebb pontjai a zsebtolvajlás tekintetében?

Párizs, Franciaország

Az összesítés első helyén a francia főváros, Párizs végzett, a panaszok több mint 16 százaléka ehhez a városhoz köthető. Az Eiffel-torony és a Montmartre környékén a bűnözők olyan módszerekkel dolgoznak, mint a barátság karkötő rákötése a csuklóra vagy az ál-adománygyűjtés. A látogatóknak itt különösen ügyelniük kell a táskáikra, mivel a tömegben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is elég az értékek elveszítéséhez.

Róma, Olaszország

Olaszország fővárosa a második helyet foglalja el a listán, ahol a bejelentett esetek közel 11 százaléka történik. A legkritikusabb pontoknak a Colosseum, a Vatikán és a Trevi-kút környéke számítanak, ahol a hatalmas embertömeg kedvez a tolvajoknak. Hiába vezettek be belépődíjat a forgalom korlátozására a híres kútnál, a zsebesek továbbra is nagy számban vannak jelen, de a pályaudvarok és a közlekedési csomópontok is kiemelt kockázatot jelentenek.

A Trevi-kút környékén mindig hatalmas a tömeg, amely könnyű terepet biztosít a zsebeseknek.

Barcelona, Spanyolország

A spanyol metropoliszban a jelentések szerint a Las Ramblas sétány és a Sagrada Família környéke a legveszélyesebb a zsebtolvajlás tekintetében. A Barri Gòtic negyed szűk, középkori utcái ideális terepet biztosítanak a gyors menekülésre a bűnözők számára. A turistáknak azt tanácsolják, hogy értékeiket szorosan a testük előtt viselt táskában tartsák, és kerüljék a gyanúsan segítőkész idegeneket.