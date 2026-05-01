Vigyázz a pénztárcádra – Ezekben a városokban egy pillanat alatt kirabolnak

A Radical Storage csomagmegőrző szolgáltató átfogó elemzése során több mint 13 000 olyan Google-véleményt vizsgált meg, amelyekben a turisták lopásokról számoltak be a 2024 októbere és 2025 novembere közötti időszakban. Az adatok alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a legnépszerűbb európai és tengerentúli úti célok egyben a bűnözők kedvenc vadászterületei is, ahol a zsebtolvajlás mindennapos problémának számít. A statisztikák szerint a negatív ranglistát Párizs és Róma vezeti, de az egzotikus ázsiai metropoliszok és az amerikai vidámparkok környéke sem marad el mögöttük a bűncselekmények számát tekintve.
Az összesítés első helyén a francia főváros, Párizs végzett, a panaszok több mint 16 százaléka ehhez a városhoz köthető. Az Eiffel-torony és a Montmartre környékén a bűnözők olyan módszerekkel dolgoznak, mint a barátság karkötő rákötése a csuklóra vagy az ál-adománygyűjtés. A látogatóknak itt különösen ügyelniük kell a táskáikra, mivel a tömegben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is elég az értékek elveszítéséhez.
Olaszország fővárosa a második helyet foglalja el a listán, ahol a bejelentett esetek közel 11 százaléka történik. A legkritikusabb pontoknak a Colosseum, a Vatikán és a Trevi-kút környéke számítanak, ahol a hatalmas embertömeg kedvez a tolvajoknak. Hiába vezettek be belépődíjat a forgalom korlátozására a híres kútnál, a zsebesek továbbra is nagy számban vannak jelen, de a pályaudvarok és a közlekedési csomópontok is kiemelt kockázatot jelentenek.
A spanyol metropoliszban a jelentések szerint a Las Ramblas sétány és a Sagrada Família környéke a legveszélyesebb a zsebtolvajlás tekintetében. A Barri Gòtic negyed szűk, középkori utcái ideális terepet biztosítanak a gyors menekülésre a bűnözők számára. A turistáknak azt tanácsolják, hogy értékeiket szorosan a testük előtt viselt táskában tartsák, és kerüljék a gyanúsan segítőkész idegeneket.
A negyedik helyen Thaiföld fővárosa áll, ahol főként a Grand Palace és a hatalmas Chatuchak piac területén fordulnak elő lopások. A Chinatown zsúfolt utcáin és a folyóparti bevásárlóközpontoknál a turisták gyakran a látványosságokra koncentrálnak, amit a tolvajok azonnal kihasználnak. Itt is jellemző az elterelésen alapuló módszer, amikor valamilyen apró incidenssel vonják el az áldozat figyelmét.
Floridában a hatalmas vidámparkok és üdülőhelyek koncentrációja miatt meglepően magas a rablások aránya a turisták körében. Isztambulban eközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy gyakran kolduló gyerekek segítségével terelik el az utazók figyelmét a zsebeikről. A török nagyváros Beyoğlu negyedében ráadásul olyan csalások is előfordulnak, ahol túlszámláznak a gyanútlan látogatóknak.
A megelőzés érdekében mindig nézz utána a célország aktuális biztonsági figyelmeztetéseinek, mert a helyi trükkök ismerete a legjobb védekezés. Kerüld a túlságosan olcsó, „ingyenes” ajánlatokat, mert ezek átverési trükkök, és a hivatalosnak tűnő, de gyanúsan viselkedő ellenőröket vagy rendőröket. Ha mégis megtörténik a baj, őrizd meg a nyugalmadat, és azonnal tilttasd le a bankkártyáidat, valamint tegyél feljelentést a helyi rendőrségen.
A legfontosabb szabály, hogy soha ne tarts minden értéket egy helyen, és a fontos dokumentumokról legyen nálad digitális másolat. A biztonságos utazás kulcsa az éberség: ha tudod, hol vannak a kritikus pontok, sokkal kisebb eséllyel válsz a bűnözők áldozatává.
Nézd meg a videót is arról, hogy tudod elkerülni, hogy zsebtolvajok áldozatává válj:
