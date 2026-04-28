Döbröközi gyilkosság: "A kút mélyén találták meg Emesét, kilógott a cementes zsákok között a lába"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 16:57
A szomszédoknak tűnt fel, hogy Emesének nyoma veszett. Keresni kezdték és kiderült: a háromgyerekes anya brutális gyilkosság áldozata lett. A rendőrök a háza kútjában találták meg a testét. A Borsnak a nő lánya Julianna és a helyiek mesélték el a történteket. Mutatjuk a döbröközi gyilkosság megrázó részleteit.
Mongyi Nikolett
Sokkoló részletek derültek ki a Tolna vármegyei, döbröközi gyilkossággal kapcsolatban. Az 57 éves Emesének napokkal ezelőtt veszett nyoma, ami kezdett szemet szúrni a helyieknek. Bejelentést tettek, ami miatt a rendőrség kivonult a nő házához. Ott belenéztek a telekhez tartozó kútba, ahol megtalálták a nő elrejtett holttestét. Lapunknak a nő lánya és a helyiek nyilatkoztak.

Döbröközi gyilkosság helyszínén számokkal jelölték meg a rendőrök a fontos nyomok helyét

Rendőrök és tűzoltók lepték el Döbrököz egyik csendes, külterületi utcáját. Kiderült: brutális gyilkosság történt. Az ott élő háromgyerekes asszonyt megölték és kútba dobták. A rendőrség a nő élettársát vette őrizetbe.

Úgy értesültem én is az esetről... Nekem egy szomszéd szólt.

 - kezdte Julianna, a meggyilkolt nő lánya.

"Akkor még csak azt mondta, hogy eltűnt pár napja. Utána szóltak a rendőrségnek. Ez után találták meg a kútban és szólt róla a rendőrség, hogy meghalt. Azt még nem tudjuk mi történt vele, csak azt, hogy anya élettársát vitték el a rendőrök. Együtt laktak ebben a házban". 

Julianna azt is elmesélte, hogy épp az eltűnés előtti napon beszéltek utoljára. 

Nekem nem említett semmit, hogy össze vesztek volna, akkor még együtt voltak. Minket nagyon megdöbbentet a gyilkosság híre 

- zárta.

 

A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai április 27-én az asszony testét kiemelték a kútból. A történéseket a helyiek is figyelemmel kísérték. 

"Ferit és Emesét itt mindenki ismerte" - kezdte egy helybéli asszony. 

Az asszony férje egy éve halt meg. Ez után jöttek össze és költözött hozzá Feri. Egyelőre nem tudni mi történt, de azt igen, hogy a gyanú szerint Feri megölte a nőt és a testét kivonszolta a kúthoz. Fejjel lefelé bedobta és cementes zsákokat, ruhákat dobott rá, majd elmenekült. A szomszédok jelentették napokkal később, hogy Emesét nem látták egy ideje. Ugyanis hozzájuk járt a nő vízért és a telefonját tölteni és már egy ideje nem ment.

 

 Döbröközi gyilkosság: a gyilkos elszólta magát

 

A helyiek szerint Ferenc a szőlősben bujkált, de egy napra előjött, amikor is elszólta magát.

A gyilkosság után elmenekült és bujkált. Mivel sokat ittak, ezért nem bírta sokáig és előjött. Találkoztunk is vele a dohányboltnál. Amikor már beivott, akkor elszólta magát. Azt mondta, "nem megy börtönbe!". Mi úgy tudjuk, hogy elfogása után beismerte a gyilkosságot

 - zárta a szomszéd.  

Az esettel kapcsolatban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán emberölés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

"A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 54 éves helyi lakost a rendőrök elfogták és emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették" - közölték. 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
