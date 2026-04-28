Döbröközi gyilkosság: "A kút mélyén találták meg Emesét, kilógott a cementes zsákok között a lába"

Sokkoló részletek derültek ki a Tolna vármegyei, döbröközi gyilkossággal kapcsolatban. Az 57 éves Emesének napokkal ezelőtt veszett nyoma, ami kezdett szemet szúrni a helyieknek. Bejelentést tettek, ami miatt a rendőrség kivonult a nő házához. Ott belenéztek a telekhez tartozó kútba, ahol megtalálták a nő elrejtett holttestét. Lapunknak a nő lánya és a helyiek nyilatkoztak.

Döbröközi gyilkosság helyszínén számokkal jelölték meg a rendőrök a fontos nyomok helyét

Rendőrök és tűzoltók lepték el Döbrököz egyik csendes, külterületi utcáját. Kiderült: brutális gyilkosság történt. Az ott élő háromgyerekes asszonyt megölték és kútba dobták. A rendőrség a nő élettársát vette őrizetbe.

Úgy értesültem én is az esetről... Nekem egy szomszéd szólt.

- kezdte Julianna, a meggyilkolt nő lánya.

"Akkor még csak azt mondta, hogy eltűnt pár napja. Utána szóltak a rendőrségnek. Ez után találták meg a kútban és szólt róla a rendőrség, hogy meghalt. Azt még nem tudjuk mi történt vele, csak azt, hogy anya élettársát vitték el a rendőrök. Együtt laktak ebben a házban".

Julianna azt is elmesélte, hogy épp az eltűnés előtti napon beszéltek utoljára.

Nekem nem említett semmit, hogy össze vesztek volna, akkor még együtt voltak. Minket nagyon megdöbbentet a gyilkosság híre

- zárta.

A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai április 27-én az asszony testét kiemelték a kútból. A történéseket a helyiek is figyelemmel kísérték.

"Ferit és Emesét itt mindenki ismerte" - kezdte egy helybéli asszony.

Az asszony férje egy éve halt meg. Ez után jöttek össze és költözött hozzá Feri. Egyelőre nem tudni mi történt, de azt igen, hogy a gyanú szerint Feri megölte a nőt és a testét kivonszolta a kúthoz. Fejjel lefelé bedobta és cementes zsákokat, ruhákat dobott rá, majd elmenekült. A szomszédok jelentették napokkal később, hogy Emesét nem látták egy ideje. Ugyanis hozzájuk járt a nő vízért és a telefonját tölteni és már egy ideje nem ment.

Döbröközi gyilkosság: a gyilkos elszólta magát

A helyiek szerint Ferenc a szőlősben bujkált, de egy napra előjött, amikor is elszólta magát.

A gyilkosság után elmenekült és bujkált. Mivel sokat ittak, ezért nem bírta sokáig és előjött. Találkoztunk is vele a dohányboltnál. Amikor már beivott, akkor elszólta magát. Azt mondta, "nem megy börtönbe!". Mi úgy tudjuk, hogy elfogása után beismerte a gyilkosságot

- zárta a szomszéd.