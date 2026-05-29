„Szerettelek, testvérem!” - Elhunyt a ráckeresztúri áldozat, aki az albérlőjével került konfliktusba

Többnapos kórházi kezelést követően belehalt sérüléseibe az a ráckeresztúri férfi, aki az albérlőjével került konfliktusba, majd ezt követően elesett és súlyos sérüléseket szenvedett. Imre nyakában két csigolya eltört és a koponyája is károsodott.

János most a testvérét, Imrét gyászolja, akinek a nyakában két csigolya eltört, ennek következtében elhunyt Fotó: Olvasói

Az áldozat testvére, János fájdalmas Facebook-bejegyzésben búcsúzott fivérétől:

Imi, tegnap még az ágyad mellett álltam, bízva a csodában és Istenben, hogy visszajössz. Szerettelek, testvérem, nagyon fogsz hiányozni! Az emléked megmarad örökre! Azt gondoltam erős vagyok, de nem!

Két csigolya eltört Imre nyakában

A gyászoló János a Borsnak elmondta: a baleset után kapott egy hangüzenetet, amiben egy szemtanú elmondta, hogy látta, amint Imre összekapaszkodott a vitapartnerével, pont ott, ahol a következő másodpercekben Imre átbillent a kerítésen és éppen a hátára esett. Hogy Imrét végül szándékosan kilökték vagy magától esett ki, amikor már nem volt testi kontaktusban az albérlővel, azt a tanú már nem tudta megmondani, mert a baleset pillanatában éppen nem oda nézett.

Imre szervezete feladta a küzdelmet Fotó: Olvasói

- Most megyek be a rendőrségre a felvételt leadni. Nem az én feladatom kinyomozni, hogy pontosan mi történt. Az igazságszolgáltatást is a bíróságra bízom. Rágalmazni sem szeretnék, és hamisan sem kívánok senkit vádolni.

Most fájdalom mardossa a lelkemet, a gyászom leköti az erőmet

– fogalmazott János. Azt azonban hozzátette: mindenképpen furcsának tartaná, ha azt állapítanák meg, hogy Imre „csupán” egy nagyon szerencsétlen baleset áldozatává vált.

Megkérdeztük a rendőrséget, milyen ügyben folyik a nyomozás.

Elektronikus úton a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a szóban forgó esemény kapcsán, a sérült halálával összefüggésben, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárást indított a körülmények vizsgálatára

- írta válaszában a megyei főkapitányság kommunikációs szolgálata.