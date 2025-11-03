Most kaptuk a hírt: fegyveres csapott le az egyetemre, az életükért küzdenek a hallgatók

A Charlottesville -i Virginiai Egyetem hallgatóit arra kérték, hogy meneküljenek, rejtőzzenek el és harcoljanak, miután jelentések érkeztek arról, hogy lövöldöző van az egyetemen.

A Virginia Egyetem rendőrkapitánysága hétfőn riasztást adott ki, amelyben felszólították a főiskolai hallgatókat és az oktatókat, hogy meneküljenek el az „aktív” lövöldözés közepette.

A rendőrség közlése szerint a feltételezett fegyveres, akit egyelőre nem találtak meg, a Shannon Könyvtár közelében adott le lövéseket.

„UVA vészjelzés: AKTÍV TÁMADÓT jelentettek fegyverrel a Shannon Könyvtár 160 McCormick Road környékén. FUSS, REJTŐZZ EL” – állt a figyelmeztetésben.

A rendőrség közölte, hogy amikor a Shannon Könyvtár helyszínére érkeztek, az előzetes vizsgálat a korábbi figyelmeztetések ellenére „nem talált bizonyítékot támadóra”.

Több mint 26 600 diák tanul a virginiai székhelyű főiskolán.