Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk a hírt: fegyveres csapott le az egyetemre, az életükért küzdenek a hallgatók

Virginia Egyetem
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 21:50 / FRISSÍTÉS: 2025. november 03. 21:52
fegyvereslövöldözés
A virginiai egyetem hallgatóit arra kérték, hogy meneküljenek és rejtőzzenek el, mert egy fegyveres mászkál az egyetemen.

A Charlottesville -i Virginiai Egyetem hallgatóit arra kérték, hogy meneküljenek, rejtőzzenek el és harcoljanak, miután jelentések érkeztek arról, hogy lövöldöző van az egyetemen. 

A Virginia Egyetem rendőrkapitánysága hétfőn riasztást adott ki, amelyben felszólították a főiskolai hallgatókat és az oktatókat, hogy meneküljenek el az „aktív” lövöldözés közepette.

A rendőrség közlése szerint a feltételezett fegyveres, akit egyelőre nem találtak meg, a Shannon Könyvtár közelében adott le lövéseket. 

„UVA vészjelzés: AKTÍV TÁMADÓT jelentettek fegyverrel a Shannon Könyvtár 160 McCormick Road környékén. FUSS, REJTŐZZ EL” – állt a figyelmeztetésben. 

A rendőrség közölte, hogy amikor a Shannon Könyvtár helyszínére érkeztek, az előzetes vizsgálat a korábbi figyelmeztetések ellenére „nem talált bizonyítékot támadóra”. 

Több mint 26 600 diák tanul a virginiai székhelyű főiskolán. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu