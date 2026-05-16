Vérfagyasztó cápatámadás a turistaparadicsomban: meghalt egy 38 éves férfi, sokkot kaptak a szemtanúk – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 13:25
Egy 38 éves férfi életét vesztette, miután cápa támadt rá Ausztrália egyik népszerű turistacélpontjánál. A szemtanúk szerint a parton próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni.

Tragédiába fordult a szombat délelőtt egy népszerű ausztrál üdülőhelyen, miután egy férfit halálos cápatámadás ért Rottnest Island közelében. A 38 éves áldozat a Horseshoe Reef nevű partszakasznál tartózkodott a vízben, amikor a feltételezések szerint egy hatalmas fehér cápa rátámadt.

Cápatámadás Ausztrália partjainál
Fotó: Wonderful Nature /   shutterstock

A mentőszolgálat közlése szerint a riasztás helyi idő szerint délelőtt 9:55 körül érkezett. A sérült férfit hajóval vitték partra a Geordie Bay mólóhoz, ahol a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést. Több szemtanú is végignézte a drámai jelenetet, azonban minden erőfeszítés ellenére a férfi belehalt sérüléseibe.

A helyi beszámolók szerint a támadást egy közel négyméteres nagy fehér cápa okozhatta. A környéken tartózkodók közül többen sokkos állapotba kerültek a történtek után. Egy esküvőre érkező turista azt mondta, mindenki döbbenten figyelte, ahogy a mentősök hosszú perceken át próbálják megmenteni a férfi életét.

A tragédia után a hatóságok azonnal figyelmeztetést adtak ki a Horseshoe Reef és a közeli Marjorie Bay térségére. A vízi rendészet és a tengeri hatóságok járőrhajókat küldtek a helyszínre, hogy ellenőrizzék a környéket és figyeljék a cápa mozgását.

Rottnest Island egyébként Ausztrália egyik legismertebb turistacélpontja, különösen a kristálytiszta víz és a búvárhelyek miatt keresik fel évente turisták ezrei. A mostani eset azonban újra ráirányította a figyelmet az Ausztrália partjainál előforduló veszélyes tengeri ragadozókra.

A rendőrség hivatalos jelentést készít az esetről, az áldozat nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok arra kérik a turistákat és a helyieket, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal menjenek vízbe a térségben – írja a People.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
