Vérfagyasztó cápatámadás a turistaparadicsomban: meghalt egy 38 éves férfi, sokkot kaptak a szemtanúk – videó

Tragédiába fordult a szombat délelőtt egy népszerű ausztrál üdülőhelyen, miután egy férfit halálos cápatámadás ért Rottnest Island közelében. A 38 éves áldozat a Horseshoe Reef nevű partszakasznál tartózkodott a vízben, amikor a feltételezések szerint egy hatalmas fehér cápa rátámadt.

Cápatámadás Ausztrália partjainál

Fotó: Wonderful Nature / shutterstock

A mentőszolgálat közlése szerint a riasztás helyi idő szerint délelőtt 9:55 körül érkezett. A sérült férfit hajóval vitték partra a Geordie Bay mólóhoz, ahol a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést. Több szemtanú is végignézte a drámai jelenetet, azonban minden erőfeszítés ellenére a férfi belehalt sérüléseibe.

Megrázó cápatámadás történt

A helyi beszámolók szerint a támadást egy közel négyméteres nagy fehér cápa okozhatta. A környéken tartózkodók közül többen sokkos állapotba kerültek a történtek után. Egy esküvőre érkező turista azt mondta, mindenki döbbenten figyelte, ahogy a mentősök hosszú perceken át próbálják megmenteni a férfi életét.

A tragédia után a hatóságok azonnal figyelmeztetést adtak ki a Horseshoe Reef és a közeli Marjorie Bay térségére. A vízi rendészet és a tengeri hatóságok járőrhajókat küldtek a helyszínre, hogy ellenőrizzék a környéket és figyeljék a cápa mozgását.

Rottnest Island egyébként Ausztrália egyik legismertebb turistacélpontja, különösen a kristálytiszta víz és a búvárhelyek miatt keresik fel évente turisták ezrei. A mostani eset azonban újra ráirányította a figyelmet az Ausztrália partjainál előforduló veszélyes tengeri ragadozókra.

A rendőrség hivatalos jelentést készít az esetről, az áldozat nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok arra kérik a turistákat és a helyieket, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal menjenek vízbe a térségben – írja a People.