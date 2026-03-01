Sokkoló cápatámadás: először fedte fel a túlélő, miként maradt életben

A Courland-öböl sekély vizében, alig tíz méterre a parttól zajlott le az incidens 2024. áprilisában, amely során egy bikacápa rontott az úszó férfira. Peter Smith éppen a derékig érő vízben tartózkodott, amikor az állat váratlanul felbukkant és többször is megharapta. A cápatámadás erejét jelzi, hogy az áldozat bal karja, valamint mindkét lába súlyosan roncsolódott.

A cápatámadás elkövetője egy bikacápa volt, amely az egyik legveszélyesebb fajta, azonban nem árt tudni: ha egy bika-, tigris- vagy nagy fehér cápa emberre akarna vadászni, akkor nem maradna semmi a testből

Fotó: A Cotton Photo / shutterstock

A támadás: Peter Smith brit turistát derékig érő vízben, a parttól alig pár méterre harapta meg egy bikacápa Tobago szigetén.

Peter Smith brit turistát derékig érő vízben, a parttól alig pár méterre harapta meg egy bikacápa Tobago szigetén. A túlélés: a férfi puszta kézzel ütötte el a ragadozót, súlyos végtagsérüléseit később részben cápaeredetű orvosi membránnal gyógyították.

a férfi puszta kézzel ütötte el a ragadozót, súlyos végtagsérüléseit később részben cápaeredetű orvosi membránnal gyógyították. A vélemény: a megrázó eset ellenére az áldozat hálás a helyieknek, és kijelentette, hogy a jövőben is szívesen visszatérne a szigetre.

A cápatámadás utóhatásai: így emlékszik vissza a túlélő

A férfi helyszínen tartózkodó felesége és barátai azonnal a segítségére siettek, és sikerült kimenteniük a vízből, majd ezt követően válságos állapotban szállították a közeli Scarborough-i kórházba. A helyi hatóságok a tragédiát követően több strandot is azonnal lezártak a környéken, és fokozott járőrözést rendeltek el a part menti vizeken.

Peter Smith a műtétek utáni lábadozása alatt részletesen felidézte a cápatámadás sokkoló pillanatait. Elmondása szerint a tenger aznap kifejezetten nyugodt volt, semmi nem utalt arra, hogy ragadozó ólálkodna a közelben.

Hirtelen éreztem, hogy egy nagyon nehéz tárgy nekiütközik a lábamnak. Lenéztem, és ott volt egy bikacápa – hatalmas volt” – emlékezett vissza a férfi.

A kritikus pillanatban a túlélési ösztön vette át az irányítást, és puszta kézzel próbált védekezni az állat ellen.

Felidézte, hogy minden erejét összeszedve ütni kezdte a ragadozót, bár akkor nem tudta, ez mire lesz elég, de érezte, hogy harcolnia kell az életéért. A mentés perceiről is maradtak emlékképei: a vérveszteség miatt kezdte elveszíteni az eszméletét, miközben a segítői folyamatosan kiabáltak neki, hogy maradjon eszméleténél.

A kórházi kezelés során egy bizarr fordulat is történt, amely némileg enyhítette a helyzet drámaiságát. Az orvosok elárulták neki, hogy a sebei gyógyításához használt speciális orvosi membrán alapanyaga cápából, pontosabban a cápák antitestjeiből van. „Van egy darab cápa a lábamban” – jegyezte meg humorral a betegágyán, rávilágítva arra, hogy a sors iróniája folytán éppen az a faj segíti a felépülését, amelyik majdnem megölte.