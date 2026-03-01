Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A bikacápák a sekély vizek lakói.

Sokkoló cápatámadás: először fedte fel a túlélő, miként maradt életben

Trinidad és Tobago
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 19:15
cápatámadásnyaralás
A Karib-térség egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, Tobago szigetén érte súlyos baleset a 64 éves brit turistát, Peter Smith-t. Az eset rávilágított a tengerparti pihenés rejtett veszélyeire, mivel a part közvetlen közelében történt a brutális cápatámadás. A férfi megosztotta a sokkoló részleteket.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A Courland-öböl sekély vizében, alig tíz méterre a parttól zajlott le az incidens 2024. áprilisában, amely során egy bikacápa rontott az úszó férfira. Peter Smith éppen a derékig érő vízben tartózkodott, amikor az állat váratlanul felbukkant és többször is megharapta. A cápatámadás erejét jelzi, hogy az áldozat bal karja, valamint mindkét lába súlyosan roncsolódott.

A 2024-es cápatámadás elkövetője egy bikacápa volt.
A cápatámadás elkövetője egy bikacápa volt, amely az egyik legveszélyesebb fajta, azonban nem árt tudni: ha egy bika-, tigris- vagy nagy fehér cápa emberre akarna vadászni, akkor nem maradna semmi a testből
Fotó: A Cotton Photo / shutterstock
  • A támadás: Peter Smith brit turistát derékig érő vízben, a parttól alig pár méterre harapta meg egy bikacápa Tobago szigetén.
  • A túlélés: a férfi puszta kézzel ütötte el a ragadozót, súlyos végtagsérüléseit később részben cápaeredetű orvosi membránnal gyógyították.
  • A vélemény: a megrázó eset ellenére az áldozat hálás a helyieknek, és kijelentette, hogy a jövőben is szívesen visszatérne a szigetre.

A cápatámadás utóhatásai: így emlékszik vissza a túlélő

A férfi helyszínen tartózkodó felesége és barátai azonnal a segítségére siettek, és sikerült kimenteniük a vízből, majd ezt követően válságos állapotban szállították a közeli Scarborough-i kórházba. A helyi hatóságok a tragédiát követően több strandot is azonnal lezártak a környéken, és fokozott járőrözést rendeltek el a part menti vizeken.

Peter Smith a műtétek utáni lábadozása alatt részletesen felidézte a cápatámadás sokkoló pillanatait. Elmondása szerint a tenger aznap kifejezetten nyugodt volt, semmi nem utalt arra, hogy ragadozó ólálkodna a közelben.

Hirtelen éreztem, hogy egy nagyon nehéz tárgy nekiütközik a lábamnak. Lenéztem, és ott volt egy bikacápa – hatalmas volt” – emlékezett vissza a férfi. 

A kritikus pillanatban a túlélési ösztön vette át az irányítást, és puszta kézzel próbált védekezni az állat ellen.

Felidézte, hogy minden erejét összeszedve ütni kezdte a ragadozót, bár akkor nem tudta, ez mire lesz elég, de érezte, hogy harcolnia kell az életéért. A mentés perceiről is maradtak emlékképei: a vérveszteség miatt kezdte elveszíteni az eszméletét, miközben a segítői folyamatosan kiabáltak neki, hogy maradjon eszméleténél.

A kórházi kezelés során egy bizarr fordulat is történt, amely némileg enyhítette a helyzet drámaiságát. Az orvosok elárulták neki, hogy a sebei gyógyításához használt speciális orvosi membrán alapanyaga cápából, pontosabban a cápák antitestjeiből van. „Van egy darab cápa a lábamban” – jegyezte meg humorral a betegágyán, rávilágítva arra, hogy a sors iróniája folytán éppen az a faj segíti a felépülését, amelyik majdnem megölte.

Kell félni cápatámadástól Tobago szigetén?

Az ilyen jellegű események rendszerint visszavetik egy-egy régió látogatottságát, azonban Peter Smith pozitívan nyilatkozik Tobagóról.

Bikacápa a víz alatt.
A bikacápákról köztudott, hogy ingerlékenyek és megtorolják, ha hajók üldözik őket, vagy ha megfogják őket.
Fotó: Rob Atherton / shutterstock

Kifejtette, hogy a történtek ellenére nem neheztel a szigetre, sőt, kifejezetten hálás a helyi közösségnek és az egészségügyi dolgozóknak. Hangsúlyozta, hogy az orvosok és a nővérek szakszerű munkája nélkül ma nem élne. Véleménye szerint a támadás egy szerencsétlen, véletlenszerű természeti esemény volt, ami bárhol megtörténhetett volna a világon.

Szeretem a szigetet és az embereket, nagyszerű élményeim voltak itt” – jelentette ki határozottan. 

Amikor arról kérdezték, a jövőben tervezi-e a visszatérést, igenlő választ adott.

Ez a fajta hozzáállás rendkívül fontos a helyi turizmus számára, hiszen egy érintett hiteles véleménye többet ér bármilyen hivatalos közleménynél. Az eset után a tobagói kormányzat modernizálta a megfigyelőrendszereket és szigorúbb biztonsági protokollokat vezetett be, hogy minimalizálják a hasonló találkozások esélyét, megőrizve a sziget vonzerejét a külföldi látogatók előtt.

Nézd meg a videót arról, hogy mit tehetsz egy cápatámadás esetén:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu