Vajon tényleg cápatámadás okozta az amerikai házaspár halálát?

Ott hagyták őket a cápák között: hátborzongató a Lonergan házaspár utolsó üzenete

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 21:30
A búvárkodás szerelmesei számára Ausztrália északkeleti partvidéke, a Nagy-korallzátony világa maga a megtestesült paradicsom. 1998 januárjában egy amerikai házaspár számára ez az álomutazás azonban tragédiába torkollt, amikor a nyílt tengeren felejtették őket. Történetük azóta is a tengeri szerencsétlenségek egyik legvitatottabb esete, amelyben a kihűlés és a kiszáradás mellett a legnagyobb félelmet egy esetleges cápatámadás jelentette.
Az Agincourt-zátony kristálytiszta vize és gazdag élővilága Tom és Eileen Lonergant is vonzotta, akik tapasztalt búvárként érkeztek Queensland partjaihoz. A 34 éves férfi és 28 éves felesége huszonnégy másik utassal együtt szállt fel az Outer Edge nevű búvárhajóra, hogy hódoljanak szenvedélyüknek. Sosem tértek vissza, és máig nem tudni, vajon cápatámadás, öngyilkosság, vagy kimerülés okozta-e a vesztüket.

A Lonergan házaspár cápatámadás által halt meg?
Vajon a Lonergan házaspár vesztét cápatámadás, vagy végső kimerültség okozta? (a kép csak illusztráció)
Fotó: Richard Whitcombe /  Shutterstock 
  • Végzetes mulasztás a nyílt tengeren: a Lonergan házaspárt a Nagy-korallzátonynál felejtette a búvárhajó, két nap elteltével vették észre a hiányukat.
  • Kétségbeesett segélykiáltás: egy hónapokkal később megtalált búvártábla tanúsága szerint a pár hiába várt a mentőegységekre.
  • Tisztázatlan körülmények: bár a hivatalos vizsgálat kimerülést állapított meg, a közvéleményben az öngyilkossággal vagy ragadozókkal kapcsolatos elméletek élnek.

Cápatámadás vagy kimerülés okozhatta a vesztüket?

A nap végén a hajó úgy indult vissza a kikötőbe, hogy a fedélzetén két emberrel kevesebb tartózkodott. A kapitány, Geoffrey „Jack” Nairn a legénység egyik tagjára bízta a résztvevők megszámolását, ám a statisztika pontatlan lett, mivel két utas időközben újra a vízbe ugrott, így a hajó elhagyta a helyszínt, magára hagyva a Lonergant házaspárt a cápákkal teli vizeken.

A mulasztásra csak két nappal később derült fény, amikor a legénység megtalálta a pár személyes tárgyait a fedélzeten. Ekkor hatalmas mentőakció indult a haditengerészet és önkéntesek bevonásával, de a kutatás nem járt sikerrel.

A búvár pár sorsáról csak hónapokkal később előkerült tárgyak árultak el többet. Egy halász talált rá arra a búvártáblára, amelyen a házaspár kétségbeesett üzenetet hagyott hátra. A szöveg tanúsága szerint 

1998. január 26-án, hétfő reggel 8-kor – tehát csaknem húsz órával azután, hogy magukra hagyták őket – még életben voltak, és könyörögtek a segítségért.

Rejtélyes naplóbejegyzések és partra vetett tárgyak

A tragédia utáni vizsgálatok során több különös részlet is napvilágot látott, amelyek árnyalták a képet.

Eileen naplójában, amelyet nem sokkal az út előtt írt, aggasztó sorokra bukkantak: feljegyezte, hogy férje, Tom egyfajta „halálvággyal” küzd, és fél, hogy ő is belesodródik ebbe. Tom saját bejegyzései is depresszióról árulkodtak, azt sugallva, hogy élete már elérte a csúcspontját, és innentől csak romlani fognak a dolgok. Bár ezek a sorok táptalajt adtak az öngyilkossági teóriáknak, a család határozottan visszautasította ezt a feltételezést, mondván, ez csupán kiragadott részlet a szövegkörnyezetből.

Nagy fehércápa a nyílt vízben kis halakkal körülvéve.
Ausztráliában (így a Nagy-korallzátony környékén is) az összes halálos kimenetelű cápatámadásért szinte kizárólag három faj felelős: a nagy fehér cápa, a tigriscápa és a bikacápa.
Fotó: greenygonewild /  Shutterstock 

A tenger később több tárgyat is partra vetett: előkerült Eileen méretre szabott neoprén ruhája, búvármellények és tartályok is. A ruhán talált szakadásokat a szakértők megvizsgálták, de úgy vélték, azokat inkább az éles korallok, semmint ragadozók okozták.

Ennek ellenére a közvéleményt azóta is foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon a pár meddig bírta a küzdelmet az elemekkel. A hivatalos vizsgálat szerint a legvalószínűbb forgatókönyv a fulladás vagy a végkimerülés volt, de a testek hiánya miatt a találgatások soha nem csitultak el teljesen.

A hajó kapitányát végül felmentették a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól, de cége a hanyagság miatt csődbe ment. A Lonergan házaspár esete azóta is mementóként szolgál a búvárturizmusban, és ez a tragédia ihlette a 2003-as Nyílt tengeren című filmet is, amely a legrosszabb rémálmot, a cápatámadást vetítette a vászonra.

Nézd meg videón a Lonergan házaspár történetéből készült Nyílt tengeren című film előzetesét:

