Ott hagyták őket a cápák között: hátborzongató a Lonergan házaspár utolsó üzenete

Az Agincourt-zátony kristálytiszta vize és gazdag élővilága Tom és Eileen Lonergant is vonzotta, akik tapasztalt búvárként érkeztek Queensland partjaihoz. A 34 éves férfi és 28 éves felesége huszonnégy másik utassal együtt szállt fel az Outer Edge nevű búvárhajóra, hogy hódoljanak szenvedélyüknek. Sosem tértek vissza, és máig nem tudni, vajon cápatámadás, öngyilkosság, vagy kimerülés okozta-e a vesztüket.

Vajon a Lonergan házaspár vesztét cápatámadás, vagy végső kimerültség okozta? (a kép csak illusztráció)

Fotó: Richard Whitcombe / Shutterstock

Végzetes mulasztás a nyílt tengeren: a Lonergan házaspárt a Nagy-korallzátonynál felejtette a búvárhajó, két nap elteltével vették észre a hiányukat.

Cápatámadás vagy kimerülés okozhatta a vesztüket?

A nap végén a hajó úgy indult vissza a kikötőbe, hogy a fedélzetén két emberrel kevesebb tartózkodott. A kapitány, Geoffrey „Jack” Nairn a legénység egyik tagjára bízta a résztvevők megszámolását, ám a statisztika pontatlan lett, mivel két utas időközben újra a vízbe ugrott, így a hajó elhagyta a helyszínt, magára hagyva a Lonergant házaspárt a cápákkal teli vizeken.

A mulasztásra csak két nappal később derült fény, amikor a legénység megtalálta a pár személyes tárgyait a fedélzeten. Ekkor hatalmas mentőakció indult a haditengerészet és önkéntesek bevonásával, de a kutatás nem járt sikerrel.

A búvár pár sorsáról csak hónapokkal később előkerült tárgyak árultak el többet. Egy halász talált rá arra a búvártáblára, amelyen a házaspár kétségbeesett üzenetet hagyott hátra. A szöveg tanúsága szerint

1998. január 26-án, hétfő reggel 8-kor – tehát csaknem húsz órával azután, hogy magukra hagyták őket – még életben voltak, és könyörögtek a segítségért.

Rejtélyes naplóbejegyzések és partra vetett tárgyak

A tragédia utáni vizsgálatok során több különös részlet is napvilágot látott, amelyek árnyalták a képet.