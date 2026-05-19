Brutálisan bántalmazta szállásadóját – a szívesség hamar rémálommá vált

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azzal a férfival szemben, aki életveszélyesen bántalmazta az őt és családját szívességből befogadó munkatársát – írja az Ügyészség.
A férfi 2024 májusában költözött be munkatársa otthonába élettársával és a nő gyermekével együtt, ám a szívességből adott szállás hamar rémálommá vált. A házigazda a vádlott rendszeres italozása miatt már néhány héttel később felszólította őket, hogy költözzenek el, ami heves vitát robbantott ki közöttük. Másnap este a férfi ismét részegen érkezett haza, a költözés szóba kerülése után pedig elszabadultak az indulatok. A sértett a szobájába próbált menekülni, a vádlott azonban utána ment, majd brutálisan összeverte: többször megütötte és megrúgta.
A súlyosan bántalmazott férfi csak másnap hajnalban tudott kijutni a házból, majd a szomszédjától kért segítséget. A helyszínre mentőt hívtak, miközben a vádlott és élettársa összepakolt, elégették a vérfoltos ruhákat, majd eltűntek a helyszínről.
A brutális verés után a sértett életveszélyes állapotba került. A férfit első fokon 3 év börtönre ítélték, az ügyészség azonban ennél súlyosabb büntetést akar, ezért fellebbezett. Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt majd.
