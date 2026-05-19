Tíz évet kapott a kegyetlen férfi: éheztette és verte a hajléktalant, akit befogadott

Az emberkereskedelem és kényszermunka miatt első fokon eljáró Szekszárdi Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott 2023 novemberében az általa látásból ismert, hajléktalan életmódot folytató sértettet megszólította, és háza körüli könnyebb munkák elvégzése fejében számára lakhatást és élelmet ígért. Az életkörülményei és a közeledő tél miatt is kiszolgáltatott helyzetben lévő sértett elfogadta az ajánlatot – ismertette az ügyet a Pécsi Ítélőtábla.
A VEOL szerint a vádlott a sértettnek már az odaköltözése után sem biztosította maradéktalanul az emberhez méltó életfeltételeket: egy külön fűtéssel nem rendelkező, az ablaknál részben csak farostlemezzel takart szobában biztosított számára alvóhelyet, a férfi pedig a fürdőszobát sem használhatta, csak egy lavórt. Az első két hétben csak olyan feladatokat kapott, amelyek számára fizikai megterhelést nem jelentettek, ezt követően azonban a vádlott magatartása megváltozott.
A táblabíróság tájékoztatása szerint a sértett idővel már csak napi egy alkalommal kapott ételt, tisztálkodni pedig kizárólag hideg vízben tudott. A férfit egész nap dolgoztatták: a könnyebb feladatok mellett favágást és fahordást is végeznie kellett, nemcsak a vádlott otthonánál, hanem más ingatlanokon is. Az elvégzett munkáért járó pénzt azonban a vádlott saját magánál tartotta. Miután a sértett szóvá tette, hogy nem ilyen feltételekben egyeztek meg, a vádlott bántalmazta, később pedig a verések rendszeressé váltak.
A sértett 2024 januárjában akkor tudott elmenekülni, amikor a vádlott és családja nem tartózkodott otthon. A házból kiszökve egy közelben élő embertől kért segítséget, mert rossz fizikai állapotban volt. A kiérkező mentők legyengülve, kihűlve vitték kórházba a férfit.
A Szekszárdi Törvényszék a jelenleg más ügyben kiszabott 9 év szabadságvesztését töltő vádlottat emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt 10 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte a vele szemben kiszabott két felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.
Az ítélet ellen a vádlott védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében, míg az ügyész minősítésváltoztatás és vagyonelkobzás alkalmazása érdekében jelentett be fellebbezést, ezért az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtábla előtt folytatódik.
