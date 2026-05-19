Leköpte, szidalmazta és megpróbálta megrúgni a kalauzt – súlyos büntetés elé néz a bliccelő

A Nagykátai Járási Ügyészségen vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki rátámadt egy jegyvizsgálóra intézkedés közben. Az ügyészség szerint a férfi bántalmazta a közfeladatot ellátó vasúti dolgozót.
A vád szerint a büntetett előéletű férfi 2025 júliusában a Szolnok és Budapest-Keleti pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott jegy nélkül. A jegyvizsgáló délután kettő körül ébresztette fel, majd kérte a menetjegyét, ám a férfinál sem jegy, sem elegendő pénz nem volt a pótdíjas jegyvásárlásra.
Miután a kalauz felszólította, hogy Tápiószecsőn szálljon le a vonatról, a férfi ordibálni kezdett, majd kétszer is leköpte az intézkedő jegyvizsgálót. A jegyvizsgáló ezután ismét felszólította a férfit, hogy kövesse őt, majd a következő megállónál szálljon le a szerelvényről. A vádlott ekkor a kalauz felé rúgott, miközben durva, trágár szavakkal szidta.
A balhé Tápiószecső állomásán sem ért véget: a férfi leszállás után egyszer arcon köpte a kalauzt, majd megpróbálta megrúgni. Az esetet biztonsági kamera is rögzítette, ahol látható, ahogy a vádlott visszafordul, majd megpróbál belerúgni a jegyvizsgálóba.
A Nagykátai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott vele szemben.
