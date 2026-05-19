Igazi maffiamódszer – 25 millió forintos kárt okoztak a rejtélyes gyújtogatók

Az Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 13110/1014/2026. bü. számon rongálás miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen – írja a rendőrség.
A felvételen látható személyek május 15-én az éjszakai órákban Érden, egy parkolóban szándékosan megrongáltak egy személyautót, amelyet gyúlékony anyaggal lelocsoltak, majd miután azt felgyújtották, a helyszínről elmenekültek. Az autó teljesen kiégett és megsemmisült, amellyel mintegy 25 millió forint kárt okoztak.
Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri a felvételen látható személyeket, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.
