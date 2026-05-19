Igazi maffiamódszer – 25 millió forintos kárt okoztak a rejtélyes gyújtogatók

Az Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 13110/1014/2026. bü. számon rongálás miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen – írja a rendőrség.

A rendőrség még keresi a gyújtogatókat.

A felvételen látható személyek május 15-én az éjszakai órákban Érden, egy parkolóban szándékosan megrongáltak egy személyautót, amelyet gyúlékony anyaggal lelocsoltak, majd miután azt felgyújtották, a helyszínről elmenekültek. Az autó teljesen kiégett és megsemmisült, amellyel mintegy 25 millió forint kárt okoztak.