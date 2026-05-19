Igazi maffiamódszer – 25 millió forintos kárt okoztak a rejtélyes gyújtogatók

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 06:20
Az érdi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik a rongálók azonosításához.

Az Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 13110/1014/2026. bü. számon rongálás miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen – írja a rendőrség.

A rendőrség még keresi a gyújtogatókat.
A felvételen látható személyek május 15-én az éjszakai órákban Érden, egy parkolóban szándékosan megrongáltak egy személyautót, amelyet gyúlékony anyaggal lelocsoltak, majd miután azt felgyújtották, a helyszínről elmenekültek. Az autó teljesen kiégett és megsemmisült, amellyel mintegy 25 millió forint kárt okoztak.

Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri a felvételen látható személyeket, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
