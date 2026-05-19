Tóth Andi elszólta magát: Marics Petitől kapott ajándékát máig használja

Tóth Andi Instagram-oldala több mint félmilliós követőtáborral rendelkezik, ő azonban TikTok-videókban szeret többször életjelet adni magáról. Legutóbbi bejelentkezése a megszokottnál hosszabbra sikerült, ráadásul egy döbbenetes titokra is fény derült.

Bővül a Tóth Andi dalok listája: az énekesnő júniusban korábban írt szerzeményével debütál majd, amihez klip is készül (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Andi Marics Petitől kapott ajándékát azóta is becsben őrzi?

Az énekesnő új videójában elárulta, hogy új dallal és klippel készül előrukkolni. Noha, ez nem számít a klasszikus értelemben vett visszatérésnek, még úgy sem, hogy rajongói sosem törődtek bele igazán, hogy énekesnői karrierjét nem óhajtja tovább folytatni. Andi kifejtette, hogy a most készülő dalt évekkel ezelőtt írta, az első X-Faktor idején, amikor ő is mentori székbe került. A szám nem saját részre készült, akkori mentoráltja azonban nem adta ki - vagy az is elképzelhető, hogy nem szerette annyira - mindenesetre nem jelentették meg. Az énekesnőnek viszont tetszik, nem hagyta veszni az alkotást, idén júniusban pedig már a nagyközönség is hallhatja.

Újonnan debütáló száma mellett a szemfülesebb követők még egy érdekességre is felfigyelhettek. Andi ugyanis a videó készítése közben - jó szokásához híven - indulásra kész állapotba varázsolta magát, vagyis elkészített egy extravagáns sminket, megcsinálta a haját és persze gondoskodott vonzereje egyik fontos, de nem utolsó pilléréről is.

Magamra fújom ismét a szexi temető illatú parfümöt

- mondta, majd egy vérfagyasztó, boszorkányos kacaj kíséretében hozzátette:

Ezt a Maricstól kaptam amúgy.

Bár a flegma kijelentés vélhetően csak vicc volt a részéről, azért feltételezhető, nem állít valótlant, vagyis a parfümmel egykor valóban exbarátja lepte meg. A kommentelők azonnal elkezdtek érdeklődni az illat iránt, ami egyébként a Givenchy L’Interdit Absolu illat, ami per pillanat körülbelül harmincezer forintért szerezhető be a boltokban. Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata kétség kívül az elmúlt évek egyik legtöbbet tárgyalt magyar celeb románca volt, a két előadó ugyanis nem csak a zenei világban vált ismertté, hanem a magánéletük is óriási médiafigyelmet kapott. Egy idő után felvállalták a kapcsolatukat, amelynek rövid és elképesztően intenzív időszakot követően aztán csúnya vége lett. Egyikük sem nyilatkozott a témában és azóta egyikőjük párjáról sincsenek hivatalos információk. Marics Peti nemrég a Borsnak úgy nyilatkozott a magánéletéről: korábban volt olyan, amikor jobban beengedte a magánéletébe a nyilvánosságot, mára azonban igyekszik minél jobban megőrizni a privát szféráját. Valószínűleg Andi is hasonlóképp vélekedik, épp ezért volt meglepő a beszólása. S hogy miért éppen a parfümmel rukkolt elő, az megint csak érdekes kérdés.