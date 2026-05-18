Volt párjára gyújthatta a házat a férfi – három ember rekedt bent

Különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki rágyújtotta a házat volt élettársára és másik két emberre - közölte a vádhatóság hétfőn az MTI-vel.
A vád szerint a férfi 2024 decemberének közepén egy borsodi családi házban italozott korábbi élettársával, a nő új partnerével és egy másik férfival. Az este során többször összeveszett a nővel, majd elment a helyszínről, később azonban visszatért. A gyanú szerint tisztában volt vele, hogy a három ember továbbra is az épületben tartózkodik, ennek ellenére egy füstölő tárgyat hajított be az ablakon, amitől tűz ütött ki. A lángok végül teljesen elpusztították a házat.
A bent tartózkodók megpróbálták megfékezni a lángokat, ám közben elvesztették az eszméletüket. Az égő épületből végül a helyszínre érkező tűzoltók hozták ki őket. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életveszélyes állapotba került, életét pedig a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A tűzben mintegy négymillió forintos kár keletkezett.
Az ügyészség a büntetlen előéletű férfival szemben fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől való eltiltást kezdeményezett, valamint azt is indítványozta, hogy ne kerülhessen feltételes szabadságra.
