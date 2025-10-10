Halálos iramban a magyar autópályán: rendőrautónak ütközve menekült lopott autóval egy férfi az M5-ösön - videó

Látványos és veszélyes autósüldözés zajlott augusztus 23-án az M5-ös autópályán, amikor egy külföldi férfi lopott járművel próbált meg elmenekülni a rendőrök elől.

Rengeteg kárt okozott a rendőrautóban a menekülő férfi (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Több milliós kárt okozott a menekülő férfi

Az ügyészség által közzétett felvételen jól látszik, amint a menekülő sofőrt egy rendőrautó próbálja megállítani, de az ahelyett, hogy félreállt volna, szándékosan a hatósági jármű felé kormányzott és nekiütközött.

A rendőrök újabb egységet vezényeltek a helyszínre, de a férfi őket sem kímélte: többször leszorította és ismét nekicsapódott a rendőrautónak. A rendőrautókban több millió forintos kár keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg.

A menekülőt végül sikerült megállítani és elfogni, majd őrizetbe vették. A férfit hivatalos személy elleni erőszakkal, közúti veszélyeztetéssel és nagyobb kárt okozó rongálással gyanúsítják.

Mivel fennállt a szökés és az újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye, a bíróság letartóztatását rendelte el, amelyet most újabb három hónappal meghosszabbítottak - közölte a Tények.