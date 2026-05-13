Kegyetlen támadás Aszódon: A földön rugdosta az idős férfit a 70 ezer forintért a gátlástalan rabló

Sokkoló bűncselekmény történt Aszódon: a Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt, a Gödöllői Járásbíróság pedig a napokban első fokon ítéletet hirdetett egy gátlástalan rabló ügyében. A többszörös visszaeső férfi saját otthonában támadt rá egy magatehetetlen idős emberre, akitől mindössze néhány tízezer forintot zsákmányolt a kegyetlen verés után.
A drámai események még 2025 februárjában kezdődtek, amikor a vádlott és ismeretlen társa az utcán szólította le a gyalogosan közlekedő szépkorút. A támadó még kezet is fogott gyanútlan áldozatával, ám ez csak elterelés volt: valójában már ekkor kiszemelte magának a prédát. A sértett hazament, de nem sejtette, hogy a ragadozó a nyomában van. A vádlott hamarosan megjelent a háznál, megrongálta a kaput, és a be nem zárt ajtón keresztül rárontott az idős férfira, azonnal pénzt követelve tőle – derül ki a Bíróság közleményéből.
Amikor a bácsi nemet mondott a követelésre, elszabadult a pokol. A támadó először életveszélyesen megfenyegette, majd olyan brutálisan bántalmazta az idős embert, hogy az a földre rogyott. A verés itt sem ért véget: a gátlástalan bűnöző addig ütötte-verte a földön fekvő, védekezésre képtelen áldozatát, amíg az a halálfélelemtől megtörve el nem árulta, hol rejtegeti a spórolt pénzét. A rabló végül 70 ezer forintot és a férfi mobiltelefonját vágta zsebre, majd sorsára hagyta a sérült nyugdíjast.
A bíróság nem ismert kegyelmet a többszörös visszaesővel szemben. A Gödöllői Járásbíróság 10 év és 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte a férfit, emellett 10 évre eltiltották a közügyektől is. Bár a vádlott és védője enyhítésért és felmentésért fellebbezett, a bíróság fenntartotta a férfi letartóztatását, így a rácsok mögött kell megvárnia a másodfokú döntést. Az ítélet egyelőre nem jogerős.
