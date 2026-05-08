Rohant a mentő: falnak ütközött egy autó a VI. kerületben

Parkolás közben falnak ütközött, majd visszagurult a parkolóba egy személyautó Budapest VI. kerületében, a Podmaniczky utcában - írta a katasztrófavédelem.

Fotó: Országos Mentőszolgálat

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a gépkocsit. A balesethez a mentőket is riasztották.