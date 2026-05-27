Borzalmas tragédia: iskolába tartó gyerekek közé hajtott egy autós, két kisfiú meghalt

Két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett abban a súlyos közlekedési balesetben, amely szerda reggel történt a németországi Dinslakenben − közölték a német hatóságok − írja az MTI.

A beszámolók alapján a baleset helyi idő szerint reggel 7.45 körül történt egy iskola közelében, amikor egy 47 éves nő autója eddig tisztázatlan okból letért az útról és elütött három, kerékpárral közlekedő gyermeket, akik feltehetően az iskolába tartottak. A súlyosan sérült két fiú a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe.

Az autós a halálos baleset után több parkoló kocsinak is nekiütközött, jelentős anyagi károkat okozva. A sofőr szintén súlyosan megsérült, és kórházba került, kihallgatására egyelőre nem volt lehetőség, ezért a baleset pontos körülményei továbbra sem tisztázottak. A rendőrség szakértői egységet is bevont a helyszínelésbe, a vizsgálat továbbra is folyamatban van.