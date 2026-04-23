Most jött: holttestet találtak Csepelen

Holttestet találtak Csepelen. A Budapesti XXI. kerületi Rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőröket hétfő este riasztották egy csepeli lakáshoz, ahol egy ismeretlen személyazonosságú, körülbelül 40-50 év körüli női holttestet találtak. Az áldozatot, akire a Kossuth Lajos utca 59. szám első emeleti lakásában találtak rá még nem tudták azonosítani, így a hatóság a lakosság segítségét kéri.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő 156-160 centiméter magas, fekete hajú. Halálakor fehér melltartót, fekete harisnyát és zoknit, illetve egyrészes, fekete-fehér ruhát viselt.

A teljes közlemény így szól:

A rendelkezésre álló adatok alapján 2026.04.20-án 19 órakor bejelentés érkezett, miszerint a Budapest, XXI. ker. Kossuth Lajos utca 59. Sz. 1. Em. 1. Ajtó alatti ingatlanban egy ismeretlen személyazonosságú kb. 40-50 év körüli női holttestet találtak. A helyszíni rendőri intézkedések során az személyazonosság megállapítására irányuló intézkedések nem vezettek eredményre

- írja a police.hu azok után, hogy nemrég Szalkszentmártonban is ismeretlen személy holttestére találtak.