Így vásárolj használt kerékpárt

Ha a te fejedben is az jár, hogy milyen kerékpárt vegyek, egy használt bicikli jó választás lehet, de csak akkor, ha tudod, mire figyelj vásárláskor. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, hogy valóban hozzád illő, jó minőségű bringát találj.

A felhasználás célja kulcsszerepet játszik abban, hogy milyen kerékpárt vegyek.

A kerékpár kiválasztásánál fontos a felhasználási cél, a megfelelő típus és a helyes méret.

Alaposan vizsgált át a vázat, az alkatrészeket. Tegyél egy próbakört, hogy elkerüld a rejtett hibákat.

Törekedj a garanciára és a szervizelt állapotra, hogy a használt bicaj hosszú távon ne legyen felesleges költség.



Milyen kerékpárt vegyek?

A felhasználás célja

Elsőként gondold át, mire szeretnéd használni a kerékpárt. Munkába járáshoz alkalmas a városi bicikli, de ha kerékpár túrázáshoz keresel megfelelő típust, akkor az országúti, trekking és a mountain bike a legmegfelelőbb. Ha hosszabb távokat mennél, és szeretnél gyorsabban és kényelmesebben közlekedni, akkor az elektromos bicikli lesz a jó választás.

Milyen a jó kerékpár?

A méretét a magasságodhoz kell igazítani. Az interneten több táblázatot is találhatunk, ahol a váz centiméterben vagy collban van megadva. Nézd meg, milyenre van szükséged, de vásárlás előtt mindenképpen próbáld ki. Ha kisebb lakásban élsz, érdemes a helytakarékos bringatárolás szempontjait is átgondolni.

Jár hozzá garancia?

Több üzlet foglalkozik értékesítéssel úgy, hogy az eladás előtt a tavaszi karbantartás keretében átvizsgálják, szükség esetén javítják őket. Bár ezek a modellek akár 20-30%-kal drágábbak, mintha magánszemélytől vásárolnád, de szakértői háttérre és gyakran jótállásra is számíthatsz.

Kérd el a számlát

Közösségi csoportokon és hirdetési oldalakon keresztül is vásárolhatsz, de előtte mindenképpen érdemes átvizsgálni a helyszínen. Kérd el a számlákat, érdeklődj a szervizelésről, a használat gyakoriságáról és az eladás okáról. A bizonytalan válaszok esetén legyél óvatos.

Ebből nem engedhetsz!

Minden bicikli legdrágább része a váz, így ezzel kell kezdeni a helyszíni átvizsgálást. Ha horpadásokat, repedéseket látsz, akkor érdemes odébbállni. Az összekaristolt elemnél is gyanakodhatsz arra, hogy ezzel csupán a repedést szeretnék eltüntetni.