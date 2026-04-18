Így vásárolj használt kerékpárt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 16:15
Ahogy megérkezett a tavasz, egyre többen pattannának újra nyeregbe. Ilyenkor sokakban felmerül a kérdés: milyen kerékpárt vegyek? Nem mindegy ugyanis, milyen bringára esik a választás, mert egy használt kerékpár könnyen pénznyelővé válhat, ha nem vásárolsz körültekintően.

Ha a te fejedben is az jár, hogy milyen kerékpárt vegyek, egy használt bicikli jó választás lehet, de csak akkor, ha tudod, mire figyelj vásárláskor. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, hogy valóban hozzád illő, jó minőségű bringát találj.

Milyen kerékpárt vegyek?
A felhasználás célja kulcsszerepet játszik abban, hogy milyen kerékpárt vegyek.
Fotó: Zamrznuti tonovi / shutterstock
  • A kerékpár kiválasztásánál fontos a felhasználási cél, a megfelelő típus és a helyes méret. 
  • Alaposan vizsgált át a vázat, az alkatrészeket. Tegyél egy próbakört, hogy elkerüld a rejtett hibákat.
  • Törekedj a garanciára és a szervizelt állapotra, hogy a használt bicaj hosszú távon ne legyen felesleges költség.
     

A felhasználás célja

Elsőként gondold át, mire szeretnéd használni a kerékpárt. Munkába járáshoz alkalmas a városi bicikli, de ha kerékpár túrázáshoz keresel megfelelő típust, akkor az országúti, trekking és a mountain bike a legmegfelelőbb. Ha hosszabb távokat mennél, és szeretnél gyorsabban és kényelmesebben közlekedni, akkor az elektromos bicikli lesz a jó választás.

Milyen a jó kerékpár?

A méretét a magasságodhoz kell igazítani. Az interneten több táblázatot is találhatunk, ahol a váz centiméterben vagy collban van megadva. Nézd meg, milyenre van szükséged, de vásárlás előtt mindenképpen próbáld ki. Ha kisebb lakásban élsz, érdemes a helytakarékos bringatárolás szempontjait is átgondolni.

Jár hozzá garancia?

Több üzlet foglalkozik értékesítéssel úgy, hogy az eladás előtt a tavaszi karbantartás keretében átvizsgálják, szükség esetén javítják őket. Bár ezek a modellek akár 20-30%-kal drágábbak, mintha magánszemélytől vásárolnád, de szakértői háttérre és gyakran jótállásra is számíthatsz.

Kérd el a számlát

Közösségi csoportokon és hirdetési oldalakon keresztül is vásárolhatsz, de előtte mindenképpen érdemes átvizsgálni a helyszínen. Kérd el a számlákat, érdeklődj a szervizelésről, a használat gyakoriságáról és az eladás okáról. A bizonytalan válaszok esetén legyél óvatos.

Ebből nem engedhetsz!

Minden bicikli legdrágább része a váz, így ezzel kell kezdeni a helyszíni átvizsgálást. Ha horpadásokat, repedéseket látsz, akkor érdemes odébbállni. Az összekaristolt elemnél is gyanakodhatsz arra, hogy ezzel csupán a repedést szeretnék eltüntetni.

Vizsgáld meg a részleteket

Nézd meg a kerekeket, hogy nem ütnek-e, nem deformálódtak-e, ellenőrizd a küllők feszességét és a gumik állapotát. Váltás közben figyelj, hogy a fokozatok könnyen és pontosan kapcsolhatók-e. Ellenőrizd a lánc, a fogaskerekek és a hajtómű állapotát. A túlzott kopás későbbi költségeket jelenthet.

Használt kerékpár ellenőrzése
Vásárlás előtt ellenőrizd a gumik és a küllők állapotát.
Fotó: Lysenko Andrii / shutterstock

Menj el egy próbakörre

Rövid tesztvezetés során kiderül, mennyire kényelmes a használt kerékpár, megfelelő-e a mérete, illetve hallunk-e szokatlan hangokat. Próbáld ki, hogy a fékek megfelelően működnek-e, nem szorulnak, és elegendő fékerőt biztosítanak.

Alkudni ér?

Írd fel egy jegyzetfüzetbe, hogy melyek azok az alkatrészek, amelyeket ki kell cserélned. Egy kerékpárszaküzletből kérj ezekre árajánlatot, és ennek alapján kalkulálj az árból.

Kerüld el a zsákbamacskát!

Ne kizárólag ár alapján dönts! Egy jobb állapotú, kissé drágább kerékpár hosszú távon kevesebb kiadást jelenthet. Ha nem szeretnél zsákbamacskát venni, beszélj az eladóval, hogy együtt elviszitek egy szervízbe, ahol díj ellenében átnézik, ráadásul egy helyről tudod beszerezni a nélkülözhetetlen kiegészítőket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
