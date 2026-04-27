Brutális tűzvész miatt veszett oda 32 ház, több mint 300 embert kellett evakuálni

Tűzkatasztrófa a szomszédban - egy udvarról indult a tűz

Összesen 32 lakóház veszett oda egy tűzvészben vasárnap a romániai Vrancea megyei Soveja községében. A tűz az egyik lakóház udvaráról indult, a viharos szél gyorsan tovább terjesztette a lángokat a közeli épületekre is.

A Maszol információi szerint a tűz egy idős asszony udvaráról indult. A lángok néhány perc alatt 11 másik házra is átterjedt. A tűzoltók a szomszédos megyéből is érkeztek, hogy segédkezzenek a lángok megfékezésében. A lángok 32 házat érintettek, és az oltást is nehezítette, hogy egy időre vízhiánnyal küzdöttek a tűzoltók.

300 embert kellett evakuálni

Ro-Alert figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem, és több mint 300 embert kellett evakuálni a településről. A tűz miatt négyen pánikrohamot kaptak, egy fiatalnak pedig a keze sérült meg.

A Vrancea megye katasztrófavédelem képviselője szerint a helyszínen 13 víz- és habbal oltó tűzoltóautó, hét operatív jármű, három személyszállító mikrobusz, két SMURD-egység és 228 tűzoltó dolgozott. Emellett több mint 30 rendőr és 160 csendőr vett részt a beavatkozásban - írja a Maszol.