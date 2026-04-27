KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális tűzvész miatt veszett oda 32 ház, több mint 300 embert kellett evakuálni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 12:50
Egy idős nő miatt történt a leírhatatlan katasztrófa. A tűzkatasztrófát nehezítette a szél és a vízhiány.

Tűzkatasztrófa miatt kellett evakuálni 300 embert. A lángok egy községben csaptak fel és 32 épületet érintettek, amelynek oltását egy ideig tartó vízhiány is nehezített.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Tűzkatasztrófa a szomszédban - egy udvarról indult a tűz

Összesen 32 lakóház veszett oda egy tűzvészben vasárnap a romániai Vrancea megyei Soveja községében. A tűz az egyik lakóház udvaráról indult, a viharos szél gyorsan tovább terjesztette a lángokat a közeli épületekre is.

A Maszol információi szerint a tűz egy idős asszony udvaráról indult. A lángok néhány perc alatt 11 másik házra is átterjedt. A tűzoltók a szomszédos megyéből is érkeztek, hogy segédkezzenek a lángok megfékezésében. A lángok 32 házat érintettek, és az oltást is nehezítette, hogy egy időre vízhiánnyal küzdöttek a tűzoltók.

300 embert kellett evakuálni

Ro-Alert figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem, és több mint 300 embert kellett evakuálni a településről. A tűz miatt négyen pánikrohamot kaptak, egy fiatalnak pedig a keze sérült meg. 

A Vrancea megye katasztrófavédelem képviselője szerint a helyszínen 13 víz- és habbal oltó tűzoltóautó, hét operatív jármű, három személyszállító mikrobusz, két SMURD-egység és 228 tűzoltó dolgozott. Emellett több mint 30 rendőr és 160 csendőr vett részt a beavatkozásban - írja a Maszol.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
