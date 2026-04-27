Felcsaptak a lángok egy debreceni üzletben, rohantak a tűzoltók

Tűzesethez riasztották a debreceni tűzoltókat miután egy lakótelepnél lángokban állt egy üzlet. Éjfél előtt nem sokkal csaptak fel a lángok.

Tűzesethez siettek a tűzoltók nem sokkal éjfél után egy debreceni üzlethez Fotó: MW archív

Kigyulladt egy 50 négyzetméteres szalon vasárnap éjszaka Debrecenben - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Információk szerint a tűzeset a Lehelt utcában ütött ki, feszítővágó segítségével jutottak be a debreceni tűzoltók az épületbe. A lángokat egy vízsugárral oltották el. Miután eloltották a tüzet megkezdték az épület átszellőztetését - áll a haon cikkében.