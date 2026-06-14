Tragédia Átányban: 200 kilós betonoszlop dőlt az óvodásra - az egész falu gyászolja a kis Vivit

Felfoghatatlan tragédia rázta meg szombaton (jún.13.) a Heves vármegyei Átány települését. Egy ott élő óvodás kislány, Vivien ugyanis éppen gyümölcsöt szedett a többi gyerekkel, amikor egy 200 kilós betonoszlop borult a kicsire. A több mázsás oszlop teljesen maga alá temette a 6 éves kislányt, akihez már hiába rohantak a mentők: többszöri újraélesztés ellenére sem sikerült megmenteni az életét.

A 6 éves Vivien éppen gyümölcsöt szedett a barátaival, amikor a 200 kilós betonoszlop rádőlt. Most egész Átány gyászolja az óvodást Fotó: Pexels

Gyászol Átány: 200 kilós betonoszlop dőlt a gyümölcsszedő óvodásra

A Heol úgy tudja, hogy a gyermek a barátaival éppen a gyümölcsöt próbálta elérni, ezért felmásztak egy kerítés oldalára - ekkor történt a tragédia is.

Lapunk úgy értesült, hogy a kicsik nem otthon voltak és nem is a kislány rokonainak telkén, hanem az egyik közeli gyümölcsösnél töltötték idejüket, a felnőtteknek pedig vélhetően a rémült gyermekek szóltak. Úgy tudni, hogy a balesethez ezután nemcsak mentőkocsit, de helikoptert is küldtek, a mentősök pedig hosszan harcoltak a kis Vivien életéért. Megmenteni azonban sajnos már nem lehetett, vélhetően szinte azonnal elhunyt. A település azóta gyászba borult, egy emberként gyászolják a kis óvodást, még képtelenek elhinni, ami a kislánnyal történt:

Szegény családja azóta nincs is ezen a világon. Nem tudom, hogyan lehet túlélni egy ilyet szülőként

- mondta egy helyi asszony. Mint fogalmazott, azt nem tudja, kinek a házánál voltak éppen, de ő is úgy tudja, hogy nem Vivienék családjánál történt az eset. Azóta több tucat ember búcsúzott el a mosolygós kislánytól:

- Nyugodj békében, édesem, angyalok őrizzék álmod - írta egyik szerette közösségi oldalán.

Sajnos nem ez az első ilyen eset. 2019-ben egy mászóka dőlt rá egy hat éves kislányra a csányi óvodában. A kis Mercike éppen a játékra akart felmászni, amikor az teljes egészében ráborult. 2023 októberében Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten történt halálos baleset: a 9 éves, harmadik osztályos R. Richárd éppen anyukájával ment az iskolába, amikor az intézmény egyik betonfala a gyermekre és édesanyjára dőlt. A több mázsás falat egy hulladékszállító teherautó lazíthatta meg: a teherkocsi éppen az iskola udvaráról manőverezett ki, amikor nekiment a kapunak.