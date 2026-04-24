Magát mentette az apa, míg három gyermeke bent égett az otthonában

Egy wisconsini férfi magát mentette egy háztűzben, miközben három gyermekét tehetetlenül hagyta meghalni a lángoló házban. A 39 éves Joshua Kannin ellen háromrendbeli, halált okozó gyermekelhanyagolás a vád.
A vádak szerint a 10 éves Rylee, a 9 éves Connor és a 7 éves Alena halálához az vezetett, hogy 2025. november 27-én a férfi saját maga kimenekült a házból, miközben a gyermekek bent rekedtek és életüket vesztették.
Vallomása szerint ő és gyermekei este 9-kor lefeküdtek, de ő nem sokkal később felébredt. Amikor lement a konyhába, tüzet látott. Ekkor bepánikolt, és a szomszédjához rohant segítségért, azt gondolva, hogy a gyermekek a második emeleten biztonságban vannak. A tűzoltók és a rendőrök este 10:30 körül érkeztek a helyszínre. Ekkorra a lakás már lángokban állt. Kannin a mentőknek mondta, hogy gyermekei bent vannak. Állítása szerint miután elment a szomszédjához, visszatért a lakásba, és hallotta, hogy a gyerekei bent rekedtek.
Megpróbáltam visszamenni, de a füst miatt semmit sem láttam. Alig tettem meg két lépést, és vissza kellett fordulnom.
Connort és Rylee-t holtan találták a konyhában, ahol a hatóságok feltételezése szerint a tűz keletkezett. Alenát kórházba szállították, ahol később meghalt.
Kannin beismerte: a lakásban nem voltak tűzjelzők, amelyeket az apa azért szerelt le, mert úgy gondolta, hogy meghibásodtak és véletlenszerűen megszólaltak, ami számára bosszantóvá vált. A lakásban dohányzott is, ami ellentétes az ingatlan szabályaival, és bedeszkázta az ablakokat, hogy megakadályozza a betöréseket.
A gyermekek hálaadást ünnepelni mentek az apjukhoz; édesanyjuk, Jourdan Feasby vitte őket oda. Az anya elmondta, hogy Kannin lakását „abszolút undorítónak” találta. Az apukának most a bíróság előtt kell vállalnia tettét - írja a Law&Crime.
A tűzoltóság arról számolt be: nincs arra utaló jel, hogy a tüzet az apa, Joshua Kannin okozta volna, vagy bármilyen jellegű szándékos gyújtogatás történt volna.
