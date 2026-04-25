Tömegbaleset a magyar autópályán: moccanni sem lehet, több kilométeres a torlódás

Négy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár közelében szombat délelőtt, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A sztráda 31-es kilométerénél történt balesethez az érdi hivatásos tűzoltókat riasztották, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom, torlódásra kell számítani - tették hozzá.
Az Útinform azt írta, a sérült járművek a belső sávot foglalják el, a torlódás meghaladta a hét kilométert.
