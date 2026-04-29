Mindent fekete füst borít be: tűz ütött ki egy ipari üzemben

Hatalmas tűzvész tört ki egy ipari üzemben, amelyben 200 tonna ipari hulladék ég; a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy maradjanak távol a helyszíntől.

A tűzoltókat riasztották a walesi Port Talbotban tomboló tűzvészhez, miután már több kilométer távolságból is látható volt, ahogy sűrű fekete füst borította be az eget. A helyszínre riasztották a Port Talbot, Neath, Morriston, Ammanford, Tumble, Carmarthen, Pontarddulais és Glynneath tűzoltóságok egységeit.

A tűzoltók küzdenek a lángok megfékezésével, a közeli lakosokat pedig arra kérték, hogy a sűrű füst miatt csukják be ablakaikat és ajtóikat. A lakosságot arra is felszólították, hogy kerüljék el a területet, amíg a tűzoltók a lángokkal küzdenek. A közeli utakat lezárták, és a járművezetőket arra figyelmeztetik, hogy késésekre számítsanak - írja a The Sun.

A drámai helyszínről készült képek hatalmas fekete füstfelhőket mutatnak, amelyek a levegőbe emelkednek. A dél-walesi rendőrség a közösségi médiában közzétett bejegyzésében így fogalmazott: