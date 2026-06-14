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„Az ügyfelem észrevette, mit csinálok festés közben, és ez megmentette az életemet”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 14:00
festőrákdaganat
Ez volt az a jel, ami már az ügyfeleinek is feltűnt.

Egy festő- és lakberendezőnél prosztatarákot diagnosztizáltak, miután ügyfelei munkája közben valami fontosat vettek észre. Az ügyfelek, akik orvosok voltak, felfigyeltek arra, milyen gyakran használja a WC-t. A 67 éves Jeff Titmarsh naponta 12-szer ment ki a mosdóra, de ezt az öregedésnek tulajdonította.

Az ügyfelei vették észre: kiderült, súlyos beteg a férfi Fotó: Pexels

Amikor azonban két nyugdíjas orvos otthonát festette, ők észrevették, hogy milyen gyakran jár a vécére, és sürgették, hogy vizsgáltassa meg magát. Az egyébként egészséges és aktív, négy unokával rendelkező nagyapát vizsgálatokra küldték, amelyek megerősítették, hogy prosztatarákja van.

Miután kiderült, hogy a tumor a negyedik stádiumban van és áttétet képezett a csontjaiban, Jeff kemoterápiát és hormonkezelést kapott. Bár kezdetben azt mondták neki, hogy a rák gyógyíthatatlan, a kezelésekre jól reagált, és jelenleg tünetmentes.

Jeff jelenleg jótékonysági adománygyűjtést szervez, és felhívja a figyelmet a betegség tüneteire, amely az életük során minden nyolcadik férfit érint. A Stratford-on-Avonból származó, elvált, kétgyermekes apa így emlékezett vissza:

Rengeteget kellett pisilnem. Külső festési munkákat végeztem ezeknek az orvosoknak, és minden alkalommal le kellett jönnöm az létráról, amikor WC-re kellett mennem, így mindig láttak. Megkérdeztek róla, és azt javasolták, hogy keressem fel a háziorvosomat.

A diagnózisról ezt mondta:

– Kissé sokkhatás alatt álltam – az ember ilyenkor nem igazán fogja fel a helyzetet. Elég későn fedeztem fel, de szerencsére nem túl későn. Ha a kemoterápia nem járt volna sikerrel, nekem végem lett volna. Az egyetlen tünetem az volt, hogy gyakrabban kellett WC-re mennem, de ezt egy évig figyelmen kívül hagytam. Az orvosok, akiknek dolgoztam, rávettek, hogy vizsgáltassam meg magam – az üzenetem az, hogy minél hamarabb menjenek el vizsgálatra.

Jeff 2023 körül vette észre először, hogy gyakrabban jár WC-re, és néha nem ért oda időben. Csak 2024 májusában, amikor egy házat festett, tett végre lépéseket. A vérvizsgálatot követően MRI-vizsgálatra utalták. Amikor Devonban nyaralt 50 éves lányával, Samanthával, és 15 éves unokájával, Croyde-dal, hívást kapott orvosaitól, akik megerősítették, hogy a vizsgálat valami rendellenességet jelezett, és biopsziára van szükség. 2024 augusztusára a biopsziás eredmények megerősítették a rákot, és további vizsgálatok kimutatták, hogy negyedik stádiumú prosztatarákról van szó, amely a borda alján lévő csontjának egy részére is átterjedt.

Most kéthavonta vérvizsgálatra és napi hormonpótlásra van szüksége. Jeff már sokkal jobban érzi magát, és jelenleg Sir Chris Hoy szeptemberi Tour de 4 jótékonysági kerékpárversenyére edz, amelyen a Prosztatarák Kutatását támogatja - írja a Mirror.

 

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