Felcsaptak a lángok Gyöngyösön, hatalmas a baj

Riasztották a lánglovagokat, miután tűz keletkezett Gyöngyösön, a Parádi útnál. Egy negyven és egy tizenhat négyzetméter alapterületű faszerkezetű épületek égnek.

A tűz tíz köbméter tűzifát és száz négyzetméteren az erdő aljnövényzetét is érinti. A gyöngyösi és a hatvani hivatásos tűzoltók oltják a lángokat - számol be róla a katasztrófavédelem.