Borzalmas tragédia Kölesdnél: kigyulladt autóban halt meg egy nő

A rendőrség közölte az MTI-vel, hogy árokba borult, majd kigyulladt egy személygépkocsi a 6317-es úton, Kölesd és Harc között – a járműbe szorult nő sajnos életét vesztette.

Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt írta, a 9-es kilométernél a személygépkocsi ismeretlen okból letért az útról, megpördült, fejtetőre állt és kigyulladt. Mint kiderült, a jármű vezetője ki tudott szállni az autóból, a felesége azonban beszorult az égő járműbe.

Fontos tudni, hogy a helyszínen teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat a rendőrök a Medina-szőlőhegyi elágazónál, illetve Kölesd központjában elterelik.