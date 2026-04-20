Elment otthonról, azóta senki sem látta a kamasz Rebekát

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat egy ismeretlen helyen tartózkodó tini ügyében. Az eltűnt lányt nagy erőkkel keresik.

Eltűnt egy kamaszlány a XIII. kerületből

Fotó: Gé / MW

Segíts megtalálni az eltűnt Rebekát!

A 13 éves Rebeka otthonából engedély nélkül ment el, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik. A tini körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van. Eltűnésekor fehér kabátot és fekete melegítőnadrágot viselt, valamint fehér bőr kézitáska volt nála. A fiatal lány képét ide kattintva lehet megnézni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a kamasz tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.