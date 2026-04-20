Elment otthonról, azóta senki sem látta a kamasz Rebekát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 12:40
Senki sem tudja, hol lehet a kislány.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat egy ismeretlen helyen tartózkodó tini ügyében. Az eltűnt lányt nagy erőkkel keresik.

Eltűnt egy kamaszlány a XIII. kerületből
Segíts megtalálni az eltűnt Rebekát!

A 13 éves Rebeka otthonából engedély nélkül ment el, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik. A tini körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van. Eltűnésekor fehér kabátot és fekete melegítőnadrágot viselt, valamint fehér bőr kézitáska volt nála. A fiatal lány képét ide kattintva lehet megnézni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a kamasz tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
