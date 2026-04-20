Holttestet sodort partra a Duna, nyomoz a rendőrség

Megrázó esetről számolt be a szlovák rendőrség, vasárnap délután egy férfi holttestére bukkantak Pozsony területén, a Duna partján.

A holttestet még nem sikerült beazonosítani

A hatóságokat egy bejelentés nyomán riasztották, miután valaki a segélyhívón keresztül jelezte, hogy a főváros ötös számú járásában egy testet látott a vízben. A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül azonosították, hogy az áldozat egy férfi, azonban személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

Az ügyben nyomozás indult, a hatóságok vizsgálják a haláleset körülményeit és azt is, hogyan kerülhetett a férfi a folyóba - írja a Tények.