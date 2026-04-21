Percek alatt leptek el minden a lángok: az anya és hat gyermeke is életét vesztette

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 17:30
tűzesettűz
Hiába hívott a családanya segítséget, sajnos már nem lehetett segíteni rajtuk.

Felfoghatatlan családi tragédia történt, miután egy anya és mind a hat gyermeke életét vesztette azok után, hogy teljes otthonuk lángra kapott és nem tudtak kimenekülni. A tragédia április 19-én vasárnap reggel történt Clinton megyében, Amerikában. A hatóságokat a később elhunyt, 34 éves családanya riasztotta, kiemelve, nem tudják elhagyni otthonukat. A segítség azonban nem tudott elég gyorsan érkezni: mire a tűzoltók megjelentek, addigra mindent felemésztettek a lángok, ami miatt a tűzoltóság emberei nem tudtak egyből nekilátni a bent ragadt család keresésének. 

Tragédia történt a háztűz miatt.
Tragédia: mindent felemésztettek a lángok, a család nem tudott kimenekülni /Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

Családi tragédia történt: mindenki elhunyt a tűzben

A 34 éves, Sarah B. Stolzfusként azonosított asszony és mind a hat gyermeke szörnyethalt a tűzeset során. A gyerekek közül a legidősebb 11 éves volt, míg a legfiatalabb hároméves. Még a helyszínen halottnak nyilvánították őket. Az, hogy mi okozta a tragédiát egyelőre még nem derült ki, a hatóságok nyomozást indítottak. Egyelőre úgy vélik, egy, a házban történt robbanás okozta a mindent beborító tüzet, írja a People

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu