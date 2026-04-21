Percek alatt leptek el minden a lángok: az anya és hat gyermeke is életét vesztette

Felfoghatatlan családi tragédia történt, miután egy anya és mind a hat gyermeke életét vesztette azok után, hogy teljes otthonuk lángra kapott és nem tudtak kimenekülni. A tragédia április 19-én vasárnap reggel történt Clinton megyében, Amerikában. A hatóságokat a később elhunyt, 34 éves családanya riasztotta, kiemelve, nem tudják elhagyni otthonukat. A segítség azonban nem tudott elég gyorsan érkezni: mire a tűzoltók megjelentek, addigra mindent felemésztettek a lángok, ami miatt a tűzoltóság emberei nem tudtak egyből nekilátni a bent ragadt család keresésének.

Családi tragédia történt: mindenki elhunyt a tűzben

A 34 éves, Sarah B. Stolzfusként azonosított asszony és mind a hat gyermeke szörnyethalt a tűzeset során. A gyerekek közül a legidősebb 11 éves volt, míg a legfiatalabb hároméves. Még a helyszínen halottnak nyilvánították őket. Az, hogy mi okozta a tragédiát egyelőre még nem derült ki, a hatóságok nyomozást indítottak. Egyelőre úgy vélik, egy, a házban történt robbanás okozta a mindent beborító tüzet, írja a People.