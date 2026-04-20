Rágyújtották az alvó gyerekekre a házat Karcagon: az ablakon át menekült a család

Hatalmas csattanásokra ébredt egy háromgyermekes édesanya Karcagon. Az aggasztó hangokat hamarosan a felismerés követte: lángokban áll az otthonuk.

A gyerekek az ablakon keresztül menekültek a tűz elől. Perceken múlott minden, gyorsan kellett cselekedni. Az édesanya még megpróbálta megfékezni a lángokat, de nem járt sikerrel. Mint később kiderült: a lakástűz nem véletlenül keletkezett: valaki benzines palackot dobhatott az épületbe. Az anya úgy sejti, a volt élettársa lehet a tettes, aki korábban már többször megfenyegette őt.

Az édesanya elmesélte: amikor felriadt, a mennyezet már lángolt. Hirtelen nem tudta kinyitni az ajtót, ezért szólt rá a gyerekekre, hogy az ablakon kiugorva meneküljenek. Ő még próbálta oltani a házat, menteni a menthetőt, ám sajnos nem járt sikerrel. Végül úgy kellett tokostul kirúgnia az ajtót, hogy kiszabaduljon a lángok közül - árulta el a Tényeknek. A házból gyakorlatilag semmi sem maradt. A család rokonoknál húzta meg magát, de ott sem maradhatnak sokáig, így minden segítség elkél számukra.

A Karcagi Rendőrkapitányság közveszély okozása miatt indított nyomozást.