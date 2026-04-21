„Az elmúlt években mindketten egyedül maradtunk” – Elhunyt férje barátjával talált rá újra a boldogságra a műsorvezető

Úgy tűnik, a sors végre kárpótolja a brit televíziózás egyik legnépszerűbb arcát. Kate Garraway évekig küzdött az emberfelettiért: férje, Derek Draper a koronavírus egyik legsúlyosabb szövődményeitől szenvedett, 180 napos kóma és folyamatos ápolás után tavaly januárban hunyt el. Kate az utolsó pillanatig ott volt mellette, minden megtakarításukat a gyógyítására költötték, de a tragédiát nem tudták elkerülni.
A gyász sötét hónapjai után most végre felcsillant a fény: a műsorvezetőt fülig érő szájjal látták távozni a stúdióból, miután kiderült, hogy elhunyt férje egyik barátjával, Liam Halligan újságíróval szorosabbá vált a kapcsolata.
A románcot maga a hódító, Liam erősítette meg egy tévéműsorban. Nem tagadta, hogy a múltjuk ezer szálon fonódik össze.
Régóta ismerem őt. Ismertem Dereket is, politikai kommentátorként természetesen jóban voltunk. Az elmúlt években mindketten egyedül maradtunk, a szándékunk ellenére. Az elmúlt hónapokban Kate-tel jó barátok lettünk. Még az elején járunk, meglátjuk, mi lesz ebből
– mesélte a férfi, aki egyelőre óvatos.
A bennfentesek szerint a kapcsolatot az teszi különlegessé, hogy Liam képes megnevettetni a megtört asszonyt. Bár a helyzet bonyolult, hiszen Kate két gyermeket nevel, a barátok szerint megnyugtató, hogy egy olyan ember van mellette, aki már 20 éve a belső körhöz tartozik.
Kate esete nem egyedülálló. Zoe Matthews is hasonló cipőben járt, amikor férje, Keith 2020-ban elhunyt. Ő is a férje gyerekkori barátja, Steve mellett talált békére.
Borzalmas volt, a legrosszabb dolog, amin valaha keresztülmentem
– emlékezett vissza Zoe. Az özvegy szerint egy régi barátba beleszeretni nem bűn, sőt, sokkal biztonságosabb, mint az online társkeresők ijesztő világa.
Zoe szerint nem szabad hagyni, hogy a bűntudat felemésszen minket:
A megérzéseidre és a szívedre kell hallgatnod. Az élet túl rövid ahhoz, hogy állandóan megkérdőjelezd magad. Szerintem Keith is boldog lenne, ha tudná, hogy olyasvalaki mellett kötöttem ki, akit jól ismert és akiben megbízott.
Courtney Boyer párkapcsolati szakértő szerint egy ekkora veszteség után az ember nem kalandot, hanem biztonságot és bizalmat keres. Egy régi barát pedig pontosan ezt adja meg: közös a múlt, ismerik a fájdalmat, és nem kell magyarázkodni. Kate Garraway mosolya tehát nem a felejtés jele, hanem bizonyíték: a szeretet képes újjászületni – írja a brit Mirror.
