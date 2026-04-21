„Az elmúlt években mindketten egyedül maradtunk” – Elhunyt férje barátjával talált rá újra a boldogságra a műsorvezető

Úgy tűnik, a sors végre kárpótolja a brit televíziózás egyik legnépszerűbb arcát. Kate Garraway évekig küzdött az emberfelettiért: férje, Derek Draper a koronavírus egyik legsúlyosabb szövődményeitől szenvedett, 180 napos kóma és folyamatos ápolás után tavaly januárban hunyt el. Kate az utolsó pillanatig ott volt mellette, minden megtakarításukat a gyógyítására költötték, de a tragédiát nem tudták elkerülni.

Kate Garraway végre újra boldog: a műsorvezető két év gyász után néhai férje barátja mellett találta meg a lelki békét Fotó: Zoteva / shutterstock

A gyász sötét hónapjai után most végre felcsillant a fény: a műsorvezetőt fülig érő szájjal látták távozni a stúdióból, miután kiderült, hogy elhunyt férje egyik barátjával, Liam Halligan újságíróval szorosabbá vált a kapcsolata.

Kate Garraway új párja: „Várjuk meg, mi lesz ebből”

A románcot maga a hódító, Liam erősítette meg egy tévéműsorban. Nem tagadta, hogy a múltjuk ezer szálon fonódik össze.

Régóta ismerem őt. Ismertem Dereket is, politikai kommentátorként természetesen jóban voltunk. Az elmúlt években mindketten egyedül maradtunk, a szándékunk ellenére. Az elmúlt hónapokban Kate-tel jó barátok lettünk. Még az elején járunk, meglátjuk, mi lesz ebből

– mesélte a férfi, aki egyelőre óvatos.

A bennfentesek szerint a kapcsolatot az teszi különlegessé, hogy Liam képes megnevettetni a megtört asszonyt. Bár a helyzet bonyolult, hiszen Kate két gyermeket nevel, a barátok szerint megnyugtató, hogy egy olyan ember van mellette, aki már 20 éve a belső körhöz tartozik.

Az élet túl rövid a tépelődéshez

Kate esete nem egyedülálló. Zoe Matthews is hasonló cipőben járt, amikor férje, Keith 2020-ban elhunyt. Ő is a férje gyerekkori barátja, Steve mellett talált békére.

Borzalmas volt, a legrosszabb dolog, amin valaha keresztülmentem

– emlékezett vissza Zoe. Az özvegy szerint egy régi barátba beleszeretni nem bűn, sőt, sokkal biztonságosabb, mint az online társkeresők ijesztő világa.

Zoe szerint nem szabad hagyni, hogy a bűntudat felemésszen minket:

A megérzéseidre és a szívedre kell hallgatnod. Az élet túl rövid ahhoz, hogy állandóan megkérdőjelezd magad. Szerintem Keith is boldog lenne, ha tudná, hogy olyasvalaki mellett kötöttem ki, akit jól ismert és akiben megbízott.

A szakértő szerint ez a gyógyulás útja

Courtney Boyer párkapcsolati szakértő szerint egy ekkora veszteség után az ember nem kalandot, hanem biztonságot és bizalmat keres. Egy régi barát pedig pontosan ezt adja meg: közös a múlt, ismerik a fájdalmat, és nem kell magyarázkodni. Kate Garraway mosolya tehát nem a felejtés jele, hanem bizonyíték: a szeretet képes újjászületni – írja a brit Mirror.