Fesztiválról a bírósági terembe: Kylie Jenner alkalmazottja perelt, durvák a vádak

Kylie Jenner éppen hogy hazatért a Coachella fesztiválról, máris jogi ügyekbe keveredett, ugyanis egykori házvezetőnője perelte be volt kollégáit. Angelica Vasquez Los Angelesben nyújtott be dokumentumokat, melyek szerint vallási és nemzetiségi hovatartozása miatt diszkriminálták.
A nő 2024. szeptember 10-én kezdett Kylie-nál házvezetőnőként dolgozni Beverly Hills-i otthonában, majd egy héttel később a Hidden Hills-i házba költözött, ahol állítása szerint egy Elsi nevű nőnek és a főházvezetőnőnek, Patsynek jelentett.
Állításai szerint ellenségesen és kirekesztően bántak vele és zaklatásnak volt kitéve; elmondása szerint, megalázták munkatársai előtt nemzeti és vallási hovatartozása miatt.
A salvadori katolikus nő szerint azt mondták neki, hogy a katolikusok „szörnyű emberek”, kigúnyolták, sőt bevándorlási státusza miatt meg is félemlítették. Azt is állítja, hogy olyan megjegyzéseket tettek neki, amelyek arra utaltak, hogy a hozzá hasonló hátterű embereket kitoloncolták Amerikából.
Angelica szerint mindig a legrosszabb feladatokat kapta, folyamatosan kizárták a csapatokból, csettintgettek neki és kiabáltak vele. A munkakörülmények miatt szorongás és poszttraumás stressz szindrómára jellemző tünetek alakultak ki nála, ami tovább súlyosbította a helyzetét.
Végül 2025 augusztusában kénytelen volt felmondani, miután panaszaira nem reagáltak. Angelica most kártérítést követel a kifizetetlen bérekért, érzelmi károkért és egyéb sérelmekért - írja a TMZ.
