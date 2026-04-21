Fesztiválról a bírósági terembe: Kylie Jenner alkalmazottja perelt, durvák a vádak

Kylie Jenner éppen hogy hazatért a Coachella fesztiválról, máris jogi ügyekbe keveredett, ugyanis egykori házvezetőnője perelte be volt kollégáit. Angelica Vasquez Los Angelesben nyújtott be dokumentumokat, melyek szerint vallási és nemzetiségi hovatartozása miatt diszkriminálták.

Kylie Jenner alkalmazottja perelt

Botrány Kylie Jenner alkalmazottjai között

A nő 2024. szeptember 10-én kezdett Kylie-nál házvezetőnőként dolgozni Beverly Hills-i otthonában, majd egy héttel később a Hidden Hills-i házba költözött, ahol állítása szerint egy Elsi nevű nőnek és a főházvezetőnőnek, Patsynek jelentett.

Állításai szerint ellenségesen és kirekesztően bántak vele és zaklatásnak volt kitéve; elmondása szerint, megalázták munkatársai előtt nemzeti és vallási hovatartozása miatt.

A salvadori katolikus nő szerint azt mondták neki, hogy a katolikusok „szörnyű emberek”, kigúnyolták, sőt bevándorlási státusza miatt meg is félemlítették. Azt is állítja, hogy olyan megjegyzéseket tettek neki, amelyek arra utaltak, hogy a hozzá hasonló hátterű embereket kitoloncolták Amerikából.

Angelica szerint mindig a legrosszabb feladatokat kapta, folyamatosan kizárták a csapatokból, csettintgettek neki és kiabáltak vele. A munkakörülmények miatt szorongás és poszttraumás stressz szindrómára jellemző tünetek alakultak ki nála, ami tovább súlyosbította a helyzetét.

Végül 2025 augusztusában kénytelen volt felmondani, miután panaszaira nem reagáltak. Angelica most kártérítést követel a kifizetetlen bérekért, érzelmi károkért és egyéb sérelmekért - írja a TMZ.