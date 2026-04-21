Tornádó csapott le a szomszédban - hátborzongató videót rögzített egy szemtanú

Rendkívül ritka meteorológiai jelenségnek voltak szemtanúi a Maros megyei Mezőrücs lakosai, ugyanis egy tornádó alakult ki. Szerencsére senki sem sérült meg, és még anyagi károkat sem okozott a forgószél.

Rövid életű tornádó csapott le Romániában

A romániai Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) korábban sárga riasztást adott ki hétfő este kilenc óra és szerda este kilenc óra közötti időszakra. A figyelmeztetés főként a hegyvidéki térségekre vonatkozott, ahol vegyes halmazállapotú csapadékra, magasabban fekvő területeken havazásra is számítani lehetett. A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség hétfőn a délutáni órákban szintén figyelmeztetett a várható időjárásra - írta a maszol.ro.

Az ezt követően kialakult tornádó a szakértők szerint az instabil légköri viszonyokkal magyarázható. Bár rövid ideig tartott, a vihart egy lakos még pont lencsevégre tudta kapni.