Székesfehérvár

Tornádó csapott le a szomszédban - hátborzongató videót rögzített egy szemtanú

Románia
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 18:22
vihartornádó
Ritka jelenséget rögzített egy helyi lakos a Maros megyei Mezőrücs határában. Egy heves vihar során rövid életű tornádó alakult ki.

Rendkívül ritka meteorológiai jelenségnek voltak szemtanúi a Maros megyei Mezőrücs lakosai, ugyanis egy tornádó alakult ki. Szerencsére senki sem sérült meg, és még anyagi károkat sem okozott a forgószél.

Tornádó alakult ki Romániában.
Tornádó alakult ki Romániában. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Rövid életű tornádó csapott le Romániában

A romániai Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) korábban sárga riasztást adott ki hétfő este kilenc óra és szerda este kilenc óra közötti időszakra. A figyelmeztetés főként a hegyvidéki térségekre vonatkozott, ahol vegyes halmazállapotú csapadékra, magasabban fekvő területeken havazásra is számítani lehetett. A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség hétfőn a délutáni órákban szintén figyelmeztetett a várható időjárásra - írta a maszol.ro.

Az ezt követően kialakult tornádó a szakértők szerint az instabil légköri viszonyokkal magyarázható. Bár rövid ideig tartott, a vihart egy lakos még pont lencsevégre tudta kapni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu