Bárányokat terelt az autójába egy rafinált tolvaj - később mégis elkapták

Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy 2025. július 7-ére virradóra az egyik Sümeg környéki, villanypásztorral elkerített területről valaki elvitt négy bárányt. A tolvajt azonnal keresni kezdte a rendőrség.
Egy 25 éves devecseri lakos került a rendőrség látókörébe, és októberben hallgatták ki gyanúsítottként. A férfi elismerte tettét, és elmondta azt is, hogy egy falunapi rendezvényről hazafelé állt meg kocsijával az állatok mellett, melyek a villanypásztor átszakításával szabadultak ki a területről.
A juhokat berakta az autóba, majd másnap értékesítette azokat. A rendőrök egy Pápa környéki telepen találták meg az állatokat.
Lopás miatt folyt eljárás a férfi ellen. A Tapolcai Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot, és vádemelési javaslattal adta át az ügyészségnek - írja a police.hu.
