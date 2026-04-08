Óvodákból lopott: még a gyerekek gumicukrába is beleevett

Egy 55 éves férfi járta az országot, és főként iskolákat, óvodákat, bölcsődéket szemelt ki célpontként – a nyomozást a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság fejezte be ellene.
Az ügy egy hajdúvidi betöréssel indult még tavaly év végén. Az elkövető az éjszaka leple alatt jutott be egy óvodába, ahol nemcsak kutatott az értékek után, hanem evett-ivott is: almalevet ivott, megkóstolt egy ott hagyott szendvicset, és gumicukrot is fogyasztott, mielőtt egy laptoppal távozott.
A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, tanúkat hallgattak ki és adatokat gyűjtöttek, majd más vármegyék kapitányságaival is felvették a kapcsolatot. Hamar kiderült, hogy nem egyedi esetről van szó: a Dunántúltól egészen Hajdú-Bihar vármegye területéig több oktatási intézménybe is betörtek.
A hatóságok együttműködésének köszönhetően végül sikerült azonosítani az elkövetőt, egy Konyár településen élő férfit, akit január 19-én fogtak el. A gyanúsított a kihallgatás során részletes beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy az országon belüli utazásait tömegközlekedéssel oldotta meg: volt, hogy vonattal ment egy kiszemelt iskola közelébe, máskor busszal utazott egy óvodához. Elsősorban pénzt és műszaki cikkeket keresett, de ha lehetősége adódott, az intézményekben talált élelmiszereket is elfogyasztotta.
A nyomozók minden szükséges eljárási lépést elvégeztek, majd az ügy iratait továbbították az ügyészségnek. A férfinak lopás miatt kell felelnie a bíróság előtt – írja a police.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.