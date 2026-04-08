Óvodákból lopott: még a gyerekek gumicukrába is beleevett

Egy 55 éves férfi járta az országot, és főként iskolákat, óvodákat, bölcsődéket szemelt ki célpontként – a nyomozást a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság fejezte be ellene.

Óvodákból rabolt a szívtelen tolvaj

Az ügy egy hajdúvidi betöréssel indult még tavaly év végén. Az elkövető az éjszaka leple alatt jutott be egy óvodába, ahol nemcsak kutatott az értékek után, hanem evett-ivott is: almalevet ivott, megkóstolt egy ott hagyott szendvicset, és gumicukrot is fogyasztott, mielőtt egy laptoppal távozott.

Óvodákba járt lopni

A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, tanúkat hallgattak ki és adatokat gyűjtöttek, majd más vármegyék kapitányságaival is felvették a kapcsolatot. Hamar kiderült, hogy nem egyedi esetről van szó: a Dunántúltól egészen Hajdú-Bihar vármegye területéig több oktatási intézménybe is betörtek.

A hatóságok együttműködésének köszönhetően végül sikerült azonosítani az elkövetőt, egy Konyár településen élő férfit, akit január 19-én fogtak el. A gyanúsított a kihallgatás során részletes beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy az országon belüli utazásait tömegközlekedéssel oldotta meg: volt, hogy vonattal ment egy kiszemelt iskola közelébe, máskor busszal utazott egy óvodához. Elsősorban pénzt és műszaki cikkeket keresett, de ha lehetősége adódott, az intézményekben talált élelmiszereket is elfogyasztotta.

A nyomozók minden szükséges eljárási lépést elvégeztek, majd az ügy iratait továbbították az ügyészségnek. A férfinak lopás miatt kell felelnie a bíróság előtt – írja a police.hu.