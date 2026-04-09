Álrendőrként is próbálkozott: lebukott a körmendi és osztrák rablások gyanúsítottja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 15:25
A tolvaj nem menekülhetett tovább. A rendőrségi akció sikeres volt.

A magyar és az osztrák rendőrség együttműködése vezetett eredményre egy körmendi és egy güssingi fegyveres rablás ügyében. A nyomozás során egy 46 éves, Baranya vármegyei férfit azonosítottak gyanúsítottként, akit végül a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei fogtak el Békés vármegyében.

Sikeres volt az osztrák-magyar rendőri akció
A rendőrkézen a tolvaj

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya a körmendi rendőrökkel és a Burgenland Tartományi Rendőr-igazgatóság munkatársaival közösen folytatott széles körű nyomozást. Az együttműködés eredményeként március közepén elfogták a férfit, aki megalapozottan gyanúsítható egy ausztriai rablással, egy körmendi rablási kísérlettel, valamint egy Baranya vármegyei csalással. 

A gyanú szerint a férfi január 15-én Körmenden próbált meg kirabolni egy élelmiszerüzletet. Miután kifizette a kiválasztott árut, egy pisztollyal fenyegette meg a pénztárost, és megpróbálta megszerezni a kasszában lévő pénzt. A kísérlet azonban meghiúsult, mert az alkalmazott lecsapta a kasszát és elmenekült, így az elkövető pénz nélkül távozott, sőt a vásárlásra szánt bankjegyet is hátrahagyta.

A nyomozás során kiderült, hogy nem sokkal korábban az ausztriai Güssingben hasonló módszerrel hajtottak végre egy rablást, ahol az elkövető több ezer eurót szerzett meg. A hatóságok azt is megállapították, hogy a férfi Pécs közelében több autóst is megállított, miközben rendőrnek adta ki magát. 

Gyorshajtásra hivatkozva bírságot szabott ki, illetve megpróbált pénzt kicsalni tőlük. Egy alkalommal azonban a bejelentés nyomán érkező járőröket is megállította, akik ezt követően igazoltatták, majd előállították és kihallgatták. A férfit a vasi nyomozók fegyveresen elkövetett rablás kísérlete miatt hallgatták ki, amely során beismerő vallomást tett mind a körmendi, mind a güssingi esettel kapcsolatban. 

A nyomozók több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak, köztük a bűncselekményekhez használt gáz-riasztó fegyvert, valamint az elkövetés során viselt ruházatot. Az ügyeket egyesítették, a nyomozást jelenleg is a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja – írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
