Így keressünk megbízható pénzváltót

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 10:15
Az elmúlt hetekben a forint erősödött, így most éri meg devizát váltani a külföldi nyaralásra. Ilyenkor viszont különösen fontos, hogy melyik pénzváltót választjuk, mert az árfolyamok és díjak között jelentős különbségek lehetnek.
Mindig alaposan nézzünk utána, és az értékelések, vélemények alapján olyan megbízható pénzváltót válasszunk, ahol nem kell attól tartanunk, hogy átvernek, például előnytelen számítással, vagy hamis valutával.

Fontos a megbízható pénzváltó választása
Online is elérhetők pénzváltók

A megbízható pénzváltók ma már online is könnyen elérhetők, saját weboldallal rendelkeznek, ahol az aktuális árfolyamok mellett a cég adatai, elérhetőségei is megtalálhatóak, ráadásul azt is megnézhetjük, hogy melyik fiók esik útba.

Biztonságos környezetben

Egy jó pénzváltó biztonságos és kulturált környezetben működik, például bevásárlóközpontban vagy forgalmas csomópontban, ahol kényelmesen intézhetjük az ügyet, és biztonságban érezzük magunkat egy nagyobb összeg váltása esetén is.

Engedélyek jól látható helyen

A hivatalosan működő valutaváltók rendelkeznek minden szükséges engedéllyel és dokumentummal, például MNB-engedéllyel, üzletszabályzattal és ügyféltájékoztatóval a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályokról, amelyeket jól látható helyen tesznek közzé.

Tájékoztatás feketén fehéren

A korrekt pénzváltók jól látható helyen, és egyértelműen feltüntetik a vételi és eladási árfolyamokat, valamint minden kapcsolódó díjat, például a kezelési költséget, így az ügyfelet nem érhetik váratlan költségek vagy rejtett plusz terhek a tranzakció során.

Tartsuk meg a bizonylatot

A megbízhatóság egyik legfontosabb jele a számlaadás. Minden hivatalos pénzváltónak bizonylatot kell adnia az ügyfeleknek. Fontos, hogy tartsuk meg a dokumentumot, mert egy esetleges probléma esetén ennek a birtokában tudunk éli a reklamációval. Az olyan helyet, ahol nem adnak számlát, jobb messzire elkerülni.

Váltsunk készpénzt a nyaralásra

A pénzváltást tervezzük meg előre, főleg, ha már hónapokkal előbb megtaláltuk és lefoglaltuk a vakációt. Célszerű lehet több részletben váltani, így nem egyetlen napi árfolyam határozza meg a teljes költséget, hanem kiegyenlítődik az árfolyam-ingadozás hatása.

Hasonlítsuk össze az árakat

A hazai pénzváltók árfolyamai között jelentős eltérések lehetnek, ezért érdemes árfolyamfigyelő és összehasonlító oldalakat használni. A bankközi árfolyam szintén segíthet abban, hogy egy adott ajánlat mennyire kedvező.

Kedvezmény a költségekre

Nemcsak az árfolyamot érdemes figyelembe venni, hanem a tranzakciós illetéket is. Ennek mértéke jelenleg 0,9%, ám a pontos összege és a maximális korlát pénzintézetenként eltérhet. Saját bankunk bizonyos számlacsomag esetén akár kedvezményt is kínálhat a költségekre.

Ami itt megéri, ott már nem

Mindig összességében nézzük az árfolyamot és a költségeket. Magas kezelési költség mellett nem biztos, hogy jobban járunk egy valamivel kedvezőbb árfolyammal, mint egy másik, alacsonyabb kezelési költséggel, de kedvezőtlenebb árfolyammal dolgozó váltóhoz képest.

A kettő között mindig olcsóbb

Több hazai bank is kínál kedvezményes devizaváltási lehetőséget ügyfelei számára, jellemzően egy meghatározott havi összeghatárig. A tranzakciók során középárfolyamot alkalmaznak, így a váltás akár költségmentes is lehet.

Számláról a zsebünkbe

Ha a pénzünket bankszámlán tartjuk, fel kell vennünk a váltásra szánt összeget. A fiókokban magas díjat kell fizetnünk ezért, ezért érdemes lehet élni az ATM-es havi kétszeri, összesen 300 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel.

Legyen minél forgalmasabb

Kerüljük a repülőtereken működő pénzváltókat, mivel ezeken a helyeken akár több 10%-kal drágábban is válthatunk. Célszerű egy forgalmasabb városi pénzváltót keresni, ahol nincs vagy kedvezőbb a kezelési költség.

Bízzunk a sajátunkban

Ha a nyaralás helyszínén szükségünk van készpénzre, külföldi ATM-ből is vehetünk fel. Keressük a számlavezető bankunk automatáját, mivel bankon belüli tranzakció esetén jellemzően kedvezményes díjat számítanak fel.

Nagyobb helyett kisebb címletek

Pénzváltás előtt kérdezzünk rá arra is, hogy milyen címletekben adják ki a valutát, mert a túl nagy bankjegyek használata külföldön kényelmetlen lehet. Ha egy váltó nem tud kisebb címleteket biztosítani, keressünk másik szolgáltatót.

Csak amire szükség van

Készpénzből általában csak akkora összeget ajánlott váltani, amennyire valóban szükség lehet, például reptéri transzferre, borravalóra, kisebb üzletekben történő fizetésre vagy mosdó használatára - írja a Fanny magazin.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
