Ordas nagy kamu borzolja a kedélyeket a budapesti BL-döntő előtt

Vírusként terjedt el egy meseszép angol szurkoló fotója, aki elutazott Budapestre a szombat esti PSG-Arsenal BL-döntőre (18:00) – valami azonban nem stimmelt és kiderült: ordas nagy kamu az egész!
A szőke Arsenal-szurkoló egy TikTok-videóban villantotta meg a Budapestre szóló repülőjegyét és útlevelét, miközben arról érdeklődött a követőknél, ők milyen eredményt tippelnek a Bajnokok Ligája-döntőre. Ezt követően a szépség már egy tükörszelfivel jelentkezett a hotelszobájából.
Már Budapesten vagyok. Megnézem a meccset, aztán megyek vissza
– idézi a Daily Star a gyönyörű drukker bejegyzését.
A kommentszekciót ellepték szívecskék, néhány Arsenal-szurkoló viszont leleplezte, hogy megtévesztették őket, a szőke szurkolólány ugyanis nem igazi, hanem mesterséges intelligenciával készítették.
