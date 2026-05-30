Ordas nagy kamu borzolja a kedélyeket a budapesti BL-döntő előtt

Vírusként terjedt el egy meseszép angol szurkoló fotója, aki elutazott Budapestre a szombat esti PSG-Arsenal BL-döntőre (18:00) – valami azonban nem stimmelt és kiderült: ordas nagy kamu az egész!

PSG-Arsenal BL-döntőt rendeznek a budapesti Puskás Arénában

Megtévesztették a szurkolókat a BL-döntő előtt

A szőke Arsenal-szurkoló egy TikTok-videóban villantotta meg a Budapestre szóló repülőjegyét és útlevelét, miközben arról érdeklődött a követőknél, ők milyen eredményt tippelnek a Bajnokok Ligája-döntőre. Ezt követően a szépség már egy tükörszelfivel jelentkezett a hotelszobájából.

Már Budapesten vagyok. Megnézem a meccset, aztán megyek vissza

– idézi a Daily Star a gyönyörű drukker bejegyzését.