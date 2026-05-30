A feje tetejére áll a közlekedés Budapesten a BL-döntő miatt: itt van minden, amit tudni kell

Szombaton minden szem Budapestre szegeződik, ugyanis itt tartják a Bajnokok Ligája döntőjét. Miközben a fővárosba már folyamatosan érkeznek a repülők a 60 ezer szurkolóval, Budapest közlekedése szinte teljesen átalakul a BL-döntő miatt.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb logisztikai kihívása előtt áll a főváros. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számol a Budapest Airport, ami a normál forgalom duplája. Emiatt ideiglenesen megnyitották a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálját, ahová az összes londoni és párizsi járat érkezik.
A Wizz Air egymaga 77 pluszjáratot indít a hétvégén. Mivel ennyi repülőgép parkolását máshogy nem tudnák megoldani, szombaton lezárják az 1-es kifutópályát, és a várakozó gépek ott fognak parkolni. A repülőtér vezetése azt tanácsolja, hogy mindenki legalább 2,5 órával a gépe indulása előtt érjen ki a repülőtérre.
A rendőrségi tájékoztatás és a BKK közleménye szerint az autósoknak komoly korlátozásokkal kell számolniuk.
A legfontosabb és legkritikusabb lezárások időpontok szerint:
A Hősök tere környékén, az Olof Palme és Kós Károly sétányokon, valamint a stadion környéki utcákban (pl. Verseny utca, Thököly út melletti parkolók) már napok óta tartó és vasárnapig elhúzódó teljes megállási tilalom van érvényben. Az ott hagyott gépjárműveket a rendőrség elszállítja.
A BKK mintegy 100 többletjárművet állít forgalomba szombaton. A meccsre szóló jeggyel rendelkező szurkolók május 29. és 31. között teljesen ingyen, külön díj fizetése nélkül használhatják a teljes budapesti tömegközlekedést, beleértve a 100E Repülőtéri Expresszt is.
A járatok az alábbiak szerint sűrűsödnek:
A hatóságok és a BKK is nyomatékosan arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, szombaton kerülje el a kritikus zónákat autóval, és válassza a kötöttpályás közlekedést (elsősorban a metrókat). Utazástervezéshez a BudapestGO alkalmazás használata javasolt, amely valós időben követi a lezárásokat.
