A feje tetejére áll a közlekedés Budapesten a BL-döntő miatt: itt van minden, amit tudni kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 10:41
Budapest közlekedése teljesen átalakul. Szombat este 18 órakor az Arsenal és a PSG összecsapásával kezdődik a BL-döntő a Puskás Arénában.

Szombaton minden szem Budapestre szegeződik, ugyanis itt tartják a Bajnokok Ligája döntőjét. Miközben a fővárosba már folyamatosan érkeznek a repülők a 60 ezer szurkolóval, Budapest közlekedése szinte teljesen átalakul a BL-döntő miatt.

A BL-döntő komoly feladatot ad a fővárosnak - Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Az elmúlt évek egyik legnagyobb logisztikai kihívása előtt áll a főváros. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számol a Budapest Airport, ami a normál forgalom duplája. Emiatt ideiglenesen megnyitották a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálját, ahová az összes londoni és párizsi járat érkezik.

A Wizz Air egymaga 77 pluszjáratot indít a hétvégén. Mivel ennyi repülőgép parkolását máshogy nem tudnák megoldani, szombaton lezárják az 1-es kifutópályát, és a várakozó gépek ott fognak parkolni. A repülőtér vezetése azt tanácsolja, hogy mindenki legalább 2,5 órával a gépe indulása előtt érjen ki a repülőtérre.

BL-döntő Budapesten: Dugók, lezárások, terelések

A rendőrségi tájékoztatás és a BKK közleménye szerint az autósoknak komoly korlátozásokkal kell számolniuk.

A legfontosabb és legkritikusabb lezárások időpontok szerint:

  • Szombaton (május 30-án) 8:00 és 17:00 között teljes szélességében lezárják a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat az Üllői út és a Sajó utca között. Itt kizárólag a tömegközlekedési járatok haladhatnak!
  • Május 31-én (vasárnap) hajnali 4:30-ig teljesen lezárják az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, és a környező mellékutcákat (Rippl Rónai, Munkácsy, Lendvay, Benczúr utca).
  • Szombaton 6:00-tól vasárnap hajnali 2:00-ig lezárják a szurkolói vonulások útvonalait: a Dózsa György utat (Kerepesi út – Thököly út között), a Kerepesi utat (Baross tér – Hungária körút között), a Stefánia utat, az Ifjúság útját, az Albertirsai utat és a Mexikói utat.
  • Szombaton napközben (12:00 és 16:00 között) szakaszos lezárásokra kell számítani a belvárosban is: a Károly körút, a Deák Ferenc tér, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út érintett szakaszain.

A Hősök tere környékén, az Olof Palme és Kós Károly sétányokon, valamint a stadion környéki utcákban (pl. Verseny utca, Thököly út melletti parkolók) már napok óta tartó és vasárnapig elhúzódó teljes megállási tilalom van érvényben. Az ott hagyott gépjárműveket a rendőrség elszállítja.

Ingyen utazhatnak a szurkolók, sűrítik a metrókat

A BKK mintegy 100 többletjárművet állít forgalomba szombaton. A meccsre szóló jeggyel rendelkező szurkolók május 29. és 31. között teljesen ingyen, külön díj fizetése nélkül használhatják a teljes budapesti tömegközlekedést, beleértve a 100E Repülőtéri Expresszt is.

A járatok az alábbiak szerint sűrűsödnek:

  • Az M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamos a csúcsidőszakban 2–3 percenként közlekedik.
  • Az M1-es kisföldalatti a Hősök terén zajló Champions Festival miatt szintén sűrített menetrenddel jár.
  • A reptéri 100E és 200E buszok szintén 2–3 perces követéssel indulnak. Ráadásul az 1-es terminálról közvetlen dedikált 100E járatok viszik a szurkolókat a belvárosba, a meccs után pedig a buszok érintik a Ferihegy vasútállomást is.

A hatóságok és a BKK is nyomatékosan arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, szombaton kerülje el a kritikus zónákat autóval, és válassza a kötöttpályás közlekedést (elsősorban a metrókat). Utazástervezéshez a BudapestGO alkalmazás használata javasolt, amely valós időben követi a lezárásokat.

