Háztetőre kergették a rablópárost a magyar rendőrök, sikerült véget vetni az ámokfutásuknak

Rablópáros borzolta a kedélyeket több napon keresztül Kerepesen és Kistarcsán. A rablók több helyiségbe, üzletbe is betörtek, illetve egy személytől is loptak pénzt és értékeket. A rendőrség végül egy épület tetején fogta el a gyanúsítottakat, akik egérút hiányában megadták magukat az egyenruhásoknak.

Több üzletet is megrongált a betöréssel a rablópáros

Fotó: YouTube/Police.hu

Rablópáros tartotta rettegésben a környéket

Az elmúlt napokban több üzletet, vendéglátóhelyet, áruházat és egyéb ingatlant vett célba egy betörőpáros Kerepesen és Kistarcsán. A tolvajok megvárták, amíg nyugovóra tért a város, és jellemzően ajtóbefeszítéssel, ablakbetöréssel vagy üvegrongálással jutottak be a helyiségekbe.

A sorozat március 20-án indult, amikor egy kerepesi áruház parkolójában elterelték az autójába pakoló sértett figyelmét, és a bevásárlókocsiból elvitték a táskáját, benne a pénzével és telefonjával. Néhány nappal később egy zöldségesből loptak el egy láda gyümölcsöt és két karton energiaitalt, majd egy sörözőbe jutottak be úgy, hogy egy téglával betörték az ablakot, de onnan végül üres kézzel távoztak.

Március 29-én egy autósboltba hatoltak be szintén Kerepesen. Ott az ajtó lemezét feszítették fel, bementek az üzletbe, felmarkoltak 20 ezer forintot, majd eliszkoltak. Másnap hajnalban egy áruház fotocellás ajtajának üvegét törték be, és a boltból csokoládét, jégkrémet és szeszes italt vittek el. Április 1-jén sem tréfáltak az elkövetők: egy virágüzlet ablakát zúzták be, onnan telefont és bankkártyát emeltek el. Másnap egy sport- és rendezvényközpontba jutottak be. Ott csak egy telefont vágtak zsebre, de a rongálással több mint másfél millió forintos kárt okoztak. A tolvajok a betörés előtt – mosdóhasználat ürügyén – terepszemlét is tartottak.

Háztetőre menekültek, zsákutcába kerültek

A sorozat ezzel még nem ért véget: néhány nappal később egy kistarcsai áruház ajtaját rúgták be, ahonnan élelmiszereket és egyéb termékeket vittek el, végül pedig egy kerepesi pizzériába is bejutottak, ahonnan nem zsákmányoltak semmit.

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai a zabolátlan betörők nyomába eredtek, azonosították őket, és egy kerepesi házban bukkantak rájuk. A páros megpróbált elmenekülni előlük; kimásztak az ablakon a tetőre, ezért az egyenruhások hívták kollégáikat, és a katasztrófavédelem segítségét kérték. Amikor a tolvajok látták, hogy nincs esélyük, megadták magukat, és lemásztak a tetőről.