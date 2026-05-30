Két világsztár jelent meg a Széchenyi fürdőben, videóra vették a viselkedésüket

Őrületet okozott Jamie Carragher és Micah Richards a budapesti Széchenyi fürdőben. A két egykori világsztár labdarúgó a szombat esti PSG-Arsenal BL-döntő miatt érkeztek a magyar fővárosba – és ha már itt vannak, ellátogattak Budapest legnagyobb fürdőkomplexumába, ahol együtt szórakoztak a vendégekkel.

Jamie Carragher és Micah Richards nagyon önfeledten és lazán viselkedtek a Széchenyi fürdőben – legalábbis erről tanúskodik egy internetre felkerült videó. A két egykori angol válogatott labdarúgó egy hatalmas hangszóróval érkezett meg a fürdőkomplexumba, amelyből ordított a zene.

Ezt követően egy úgynevezett sörpong meccset vívtak egymással, amelynek lényege, hogy pingponglabdákat dobáltak az asztal túloldalán felállított poharakba. Az összecsapást Carragher nyerte, aki felszabadultan ünnepelt a fürdő magyar vendégeivel.

Micah Richards pedig azért kapott nagy üdvrivalgást, mert ledobta a felsőjét és megvillantotta a felsőtestét – mielőtt megmártózott az egyik medencében.

A két világsztár és a Széchenyi fürdő vendégei láthatóan jól érezték magukat, és remélhetőleg a PSG és az Arsenal is szórakoztató mérkőzéssel rukkolnak majd elő a Puskás Arénában – a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt ugyanis hatalmas érdeklődés övezi.