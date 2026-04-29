Kelenföldi túszdráma: megdöbbentő információt tudtunk meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 17:17
Túszul ejtette, majd azzal fenyegette barátnőjét egy férfi, hogy megöli. Az Etele úti társasházhoz mesterlövészek és a TEK emberi vonultak ki. Végül elfogták a férfit, míg a kelenföldi túszdráma áldozatát megmentették.
Szabadlábon védekezhet az a férfi, aki szombaton (ápr. 25-én) Kelenföldön, az Etele úton, egy társasház második emeletén fogva tartotta a barátnőjét. A férfi azzal fenyegetőzött, hogy megöli a nőt. Emiatt a helyszínre a TEK emberei, mesterlövészek, a rendőrség tagjai és a mentősök is kivonultak. A kelenföldi túszdráma, szerencsére vérontás nélkül zárult. A férfi elfogták, ám a bíróság szabadon engedte. 

Kelenföldi túszdráma: a barátnője megölésével fenyegetőzött

Kelenföldi túszdráma: nem ez az első esete a férfinak 

Információink szerint a fiatal nő édesanyja volt az, aki riasztotta a rendőrséget, hogy meg akarják gyilkolni a lányát. Ekkor vonult ki a hatóság a férfi lakásához, ahol a támadó hosszú időn keresztül tárgyalt a rendőrökkel. Végül elengedte a lányt, akinek nem esett baja. Őt pedig elfogták, megbilincselték és mentőautóba ültették. 

A férfit elfogták és mentőautóba ültették

A férfit végül nem tartóztatták le, a bíróságról bilincsek nélkül távozhatott, de a hatóság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Fény derült arra is, hogy korábban is csinált már hasonlót. A bíróság úgy vélte, ezúttal nem fogja megismételni a cselekményt, mivel a sértett vidékre költözött.

A TEK vonult ki az esethez

 A férfinak hetente kétszer kell jelentkeznie a rendőrségen. Budapest területét csak külön engedéllyel hagyhatja el. 

Emellett négy hónapra távoltartási végzést is elrendeltek, vagyis nem mehet a túszul ejtett nő közelébe. Kiderült az is, hogy a pár min veszett össze. Már 15 éve voltak együtt, amikor a nő megismert valakit. A férfi meglátta az üzenetváltásokat és innen indult a konfliktusuk.
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
